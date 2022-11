Per le aziende misurare le emissioni di CO2 Ã¨ difficile, ma riuscirci porta a una riduzione

"Servirsi di strumenti digitali e basati sull'intelligenza artificiale è chiave per accelerare il processo di decarbonizzazione per tutti i settori".

C'è un problema di percezione.

L'88% delle realtà intervistate considera le emissioni di Scope 1 e 2 come le più importanti da abbattere, mentre solo il 12% sembra comprendere che sono invece le emissioni di Scope 3 a necessitare degli interventi più importanti.

Come evidenziato dal CDP Global Supply Chain Report 2021, infatti, il 92% di tutte le emissioni di un'organizzazione possono essere ricondotte alla categoria Scope 3 ovvero a quelle generate esternamente all'azienda, ma direttamente collegate alle sue attività - ad esempio derivanti dalla mobilità dei dipendenti o dalla catena di fornitura - mentre le emissioni di Scope 1 e 2 (interne alle aziende) rappresentano solo l'8% del totale.

L'importanza delle soluzioni digitali

Per accelerare la misurazione e la riduzione delle emissioni delle aziende è necessario un maggiore supporto da parte delle istituzioni, ma è fondamentale anche l'adozione di strumenti digitali.



Le organizzazioni che dispongono di soluzioni automatizzate per la stima delle emissioni, come CO2 AI, hanno infatti 2,2 volte più probabilità di misurare le stesse in modo completo e 1,9 volte più probabilità di minimizzarle.

"Per le aziende, misurare le proprie emissioni è il primo passo fondamentale per raggiungere l'obiettivo Net Zero", ha dichiarato Charlotte Degot, fondatrice e leader globale di CO2 AI by BCG.

"Gli strumenti digitali possono offrire un valido supporto in questo senso, garantendo accuratezza e completezza, favorendo allo stesso tempo il processo decisionale per la riduzione".