L'advertising online in attesa del nuovo Privacy Shield

Da una parte Google ha dovuto rimandare il blocco su Chrome dei cookie di terze parti per le difficoltà incontrate nella sperimentazione dell'alternativa proposta, il cosiddetto progetto FLoC.

Dall'altra, il suo recente annuncio dell'introduzione di PAIR, una tecnologia che permette ad inserzionisti ed editori di riconoscere e quindi ingaggiare gli utenti sulla base delle informazioni indicate in sede di registrazione (User-ID), è un ulteriore passo alla ricerca di soluzioni volte a coniugare il rispetto della privacy e la personalizzazione, e quindi l'efficacia, della pubblicità online.

PAIR si fonda sulla comunanza dei cosiddetti "dati di prima parte" fra advertiser e publisher.

Tali dati rappresentano un asset via via più prezioso perché non solo permettono di offrire una navigazione più personalizzata, ma consentono, nel rispetto delle normative, raccomandazioni di contenuti, prodotti e servizi utili per accrescere il valore espresso dall'utente.