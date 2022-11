Credit Management e Real Estate, due eventi in uno per la 15Â° edizione del CVDay

La plenaria dedicata al Real Estate sarà intitolata "Re-Think The Future" vedrà lo svolgimento di quattro sessioni tematiche dedicate a:

- la trasformazione del living & residenziale, legata a fattori imprevedibili, come la pandemia, e valori sempre più contemporanei, come life quality e rispetto ambientale;

- Hospitality 360°, dalla finanza alla rigenerazione urbana e sociale;

- PropTech, in cui si illustreranno le più interessanti ed innovative soluzioni che stanno influenzando i modelli di business in tutta la filiera del settore Real Estate;



- nuovi modelli di investimento e ruolo strategico delle valutazioni nel Real Estate.

Nel pomeriggio i lavori confluiranno in un'unica plenaria dal titolo "Building the bridge: Credit Management e Real Estate si incontrano", in cui i più autorevoli decision maker dei principali player delle industry del Credit Management, Real estate, Technology, e PropTech si confronteranno sugli scenari futuri e sulle sinergie e potenzialità che il nuovo ecosistema potrà offrire, con uno spazio dedicato anche alle associazioni delle categorie maggiormente impegnate nella trasformazione in atto.

Un appuntamento da inserire in agenda per non perdere un evento che è ormai da anni il punto di riferimento per tutti gli operatori della credit industry e, che quest'anno, allarga la sua platea rivolgendosi anche a tutti i player del comparto Real Estate.

Una giornata che punterà ad approfondire - in un percorso end to end - le principali tematiche che interessano le diverse Industry che, insieme a quella dei crediti non performing, hanno dato vita ad un complesso ecosistema strategico per l'intero comparto economico-finanziario