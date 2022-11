Winter is coming

Tale aspetto infatti influirà sulla domanda di energia, in particolare di gas.

Diversamente dal petrolio, per il gas non esiste un mercato globale e gli scambi avvengono su molteplici mercati a prezzi stabiliti a livello locale.

Mancano gasdotti transcontinentali, pertanto in Europa l'interruzione delle forniture di gas dalla Russia ha comportato uno shock sul fronte dell'offerta.

La conseguenza è stata il significativo aumento del prezzo del gas nel Vecchio Continente.

Il rincaro ha ripercussioni negative sul settore industriale, alle prese con l'incremento dei costi e con l'incertezza delle forniture, nonché sui consumatori, data l'erosione del potere d'acquisto.

Da questo punto di vista non è chiaro quali saranno gli effetti dell'inverno per l'economia e l'inflazione, effetti che in ogni caso potranno essere mitigati solo con l'ampliamento delle disponibilità, ad esempio mediante i rigassificatori.



In ogni caso, non possiamo trascurare il fatto che da giugno il prezzo del petrolio, in particolare del WTI così importante per gli USA, ha registrato un trend al ribasso.

Evoluzione analoga anche nel caso del greggio Brent, strategico per l'Europa.

Al contempo, le maggiorazioni al prezzo del gas europeo si sono ridotte.

La normalità è ancora molto lontana, ma tali sviluppi sono ben più che semplici segnali di speranza.

Tali indicazioni positive dovrebbero favorire una distensione anche in ambito economico, più che mai necessaria dato che su questo fronte i segnali di "un rigido inverno" appaiono sempre più evidenti.