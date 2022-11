Inflazione e deglobalizzazione: i due grandi temi per il futuro (e il presente) degli investitori

La rivoluzione "green" è un tema globale ormai e ci si sta imponendo di condurla a ritmi rapidi, basta pensare al fatto che sono stati posti target in tema di emissioni per il 2030 e il 2050.

Il problema è quindi: abbiamo la tecnologia e le risorse per sostenere un cambiamento così importante in tempi così rapidi? A ben vedere le risorse economiche sembrano insufficienti e questo concorre all'inflazione.

In questo scenario gli investitori dovranno cambiare completamente approccio rispetto a quello tenuto negli ultimi quarant'anni.



L'altro tema, di cui abbiamo già fatto cenno ma che è fondamentale in vari aspetti, è la deglobalizzazione intesa come creazione di due blocchi di alleanze ostili e separate tra di loro.

Da una parte abbiamo i cosiddetti Paesi occidentali come gli USA, l'UE, il Canada, l'Australia mentre dall'altra abbiamo la Russia, il Brasile, la Cina, L'India. La formazione di questi due blocchi, con il formalizzarsi di queste alleanze, porterà all'irrigidimento dei rapporti tra le due parti con conseguenze pratiche importanti, ad esempio, in tema degli scambi tra valute o sul fronte dei pagamenti.

Per le aziende potrebbe affermarsi una tendenza, quella di rivolgersi ai mercati interni.

Questo potrebbe portare a rinunciare a parte delle opportunità sul mercato internazionale, con tutte le conseguenze del caso.

Una considerazione finale: il mondo cambia e bisogna essere capaci di cambiare il modo di pensare per stare al passo.



Yves Ceelen, Head of Portfolio Management, DPAM