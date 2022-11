Abbassare i costi di commissione e fornire consulenza la chiave degli investimenti

Non si deve fare niente, si può controllare, vengono fornite le informazioni e gli aggiornamenti mensili e il rapporto è come quello di un private banker, se vogliamo, ma con l'elasticità di una piattaforma online.

Tutte le decisioni finanziarie sono prese da un team di esperti.

Questo servizio è cresciuto nel tempo, tanto da ricevere finanziamenti e due anni fa abbiamo lanciato un altro servizio, quello di broker, che è ancora più personalizzato nelle decisioni di investimenti

Piani di investimento che sono di fatto un piano d'accumulo, giusto per semplificare?

In questo momento siamo l'unica piattaforma che offre sia la possibilità di farti gestire i soldi, normalmente un minimo per avere quel livello di gestione.

100.000 euro, 200.000 euro e l'abbiamo portato prima a 10.000 euro e poi da quest'anno a 20 mila per iniziare, utile anche per uno studente per esempio.



In questo contesto, è esattamente un piano d'accumulo, ma ovviamente c'è chi sposta i soldi da altri conti oppure ne apre uno nuovo perché ha ricevuto un'eredità, tanto per fare un esempio Una piattaforma aperta, semplice e che fa dell'informazione al cliente il proprio punto di forza.

Economicamente è vantaggioso avere un limite d'ingresso così basso?

Ovviamente no.

Per trasparenza, se un investitore è al di sotto di 10.000 euro per noi non è conveniente, ma la missione dell'azienda è democratizzare gli investimenti e offrire delle opportunità ai clienti.

L'idea è che chi prova il servizio si trovi così bene da investire di più, accumulare di più e quindi crescere insieme a noi

Voi puntate sulla qualità del servizio, ma su cosa si può operare?

Pensare di realizzare una gestione patrimoniale o un servizio di accumulo se poi non si hanno infiniti accessi alle varie piattaforme sarebbe controproducente.

Il nostro è un servizio di broker, per cui si possono comprare ETF, azioni, cryptovalute e fondi, fino a creare piani di accumulo senza commissioni. Stiamo crescendo costantemente, tanto che abbiamo ricevuto finanziamenti recentemente da BlackRock, il più grande investitore del mondo, che ha iniziato a guardare i libri contabili della società, ha conosciuto il team e ha investito il proprio capitale perché ha compreso che siamo una realtà solida.

Inoltre, anche Tencent, che è il gruppo più grande dell'Asia e opera nella tecnologia, ha deciso di investire nella società.

Il mercato italiano come sta rispondendo?

Abbiamo lanciato a fine aprile anche in Italia l'azienda, per il momento solo con il servizio di broker.



Presto dovrebbe arrivare la gestione patrimoniale

Da un lato il fai da te, dall'altro una gestione professionale: come fanno a convivere?

E' nella natura di Scalable Capital: differenti investitori hanno differenti necessità, ma al tempo stesso investiamo molto nella formazione e sull'educazione finanziaria. Normalmente in Italia abbiamo il livello di commissioni più alto in tutta Europa, un costo che viene pagato dagli investitori.

Le persone sono quindi frenate dal farlo, al di là dei rischi, perché hanno provato sulla loro pelle che i costi delle commissioni finiscono con intaccare pesantemente i ritorni.

Noi abbiamo costi nove-dieci volte più bassi rispetto a quelli di una banca, perché siamo più snelli e non abbiamo il "peso" delle filiali e del personale.

La nostra idea è quella di creare un prodotto che sia assolutamente eccellente e poi far crescere quel prodotto da sé a livello organico.



Perché le persone lo usano, ne parlano e dicono "guarda, mi sto trovando molto bene".

La tecnologia credo sia quindi protagonista di Scalable Capital

Assolutamente, uno dei fondatori della società è un ex Goldman e all'interno sviluppava prodotti per creare piattaforme di trading per piattaforme per le società esterne, tipicamente le banche.

Ha conoscenze approfondite dei sistemi.

L'altro fondatore invece gestiva i patrimoni.

Poi abbiamo chi si occupava di marketing ad alto livello e via di seguito.

E' un incontro di competenze, passando anche da esperienze in Google e Amazon

Un'ultima domanda la dedicherei all'educazione finanziaria: perché credete tanto in questo genere di formazione?

E' un tema molto caldo su cui io, ma tutta l'azienda, crediamo tanto.

Oltre ad avere una responsabilità sociale, nel momento in cui creiamo uno strumento di questo tipo per permettere alle persone di investire, abbiamo anche la responsabilità di far sì che quello strumento venga utilizzato responsabilmente.



Gli investimenti sono uno strumento potentissimo, la più grande macchina di creazione di ricchezza della storia umana, ma se utilizzati male, senza educazione finanziaria, sono uno strumento di distruzione della ricchezza.

E lo abbiamo visto in tanti casi all'opera, con piattaforme che lavoravano solo per il proprio profitto e tornaconto.

Basta leggere il nostro blog per capire che siamo molto selettivi nelle scelte che facciamo, spesso sacrificando il ritorno di breve periodo per perseguire quella che, eticamente, era la motivazione per cui la società è nata: fornire strumenti e conoscenza alle persone.

Il livello di educazione finanziaria tenderà aumentare con il tempo, ne sono certo, e quindi l'uso di strumenti di questo tipo.