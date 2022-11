Robotic Process Automation: i problemi di sicurezza ne frenano l'adozione

Tuttavia, solo il 26% delle organizzazioni dispone di controlli per la sicurezza dell'identità, una percentuale inferiore alla media dei paesi intervistati (28%), che dimostra la chiara necessità per molti di riconsiderare il proprio approccio ai controlli di protezione dell'identità.

"Non c'è dubbio che l'RPA rappresenti un business significativo, destinato ad aumentare grazie al risparmio di investimenti per le aziende e di tempo per i lavoratori.

Le statistiche della nostra ricerca sull'Identity Security confermano quanto è emerso di recente in collaborazione con vendor di questo settore: RPA e bot sono una minaccia enorme", sottolinea Paolo Lossa, Country Sales Director di CyberArk Italia. "I bot hanno accesso a informazioni aziendali altamente sensibili, le organizzazioni devono proteggersi iniziando dall'implementazione di tutti i processi raccomandati, compresa l'integrazione della difesa in profondità e l'installazione di un vault di credenziali esterne e di altri strumenti per mitigare gli attaccanti".