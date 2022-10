Il Liverpool lancia la gamma di merchandising virtuale con Meta

Questa è un'altra fantastica opportunità per i nostri fan in tutto il mondo di interagire digitalmente con il Liverpool FC e creare i propri avatar individuali dei colori del club.

Avere una connessione digitale con il club che i nostri fan adorano, che siano qui, vicino o lontano, è così importante e aiuta a riunire la nostra famiglia globale quando le connessioni fisiche non sono sempre possibili.

"Abbiamo più di 70 milioni di sostenitori globali che seguono i nostri canali Facebook e Instagram e non vediamo l'ora di vedere molti di quegli avatar cambiare e indossare il nostro iconico kit o abbigliamento lifestyle".

Jerry Newman, direttore delle media partnership per il Nord Europa presso Meta, ha aggiunto: "siamo entusiasti che i fan del Liverpool possano ora utilizzare i nostri avatar per esprimere la loro identità digitale attraverso i colori iconici e il logo del loro club preferito.