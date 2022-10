L'economia del futuro? A spasso nelle galassie

Fantascienza? No, economia.

Spaziale, di preciso, come racconta Simonetta Di Pippo.

Oggi la space economy vale circa 470 miliardi di dollari a livello globale con previsioni di crescita percentuale a due cifre per i prossimi decenni, ma il suo valore non può essere misurato solo in cifre.

Ciò che più conta, infatti, è che offrirà opportunità anche ai paesi meno sviluppati e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell'Agenda 2030 dell'ONU.



L'Autrice, con linguaggio preciso ma di facile lettura, invita i lettori alla scoperta di un'economia i cui confini vanno ben al di là di quelli dello spazio, radicandosi in una Terra mai così bisognosa di nuove forme di sviluppo sostenibili a livello ambientale e sociale.

Proprio quelle che la Space Economy può permetterci di valorizzare, generando impatti concreti non solo nelle vite di scienziati e imprenditori visionari, ma anche in quelle di tutti noi.

Il testo, se da un lato ci spiega nel dettaglio come e perché il futuro della specie umana stia diventando sempre più legato allo spazio anche per quel che riguarda la nostra quotidianità "terrestre", dall'altro non rinuncia ad approfondire gli aspetti più curiosi - e talvolta controversi - della Space Economy.

L'esplorazione spaziale, è l'auspicio del collega Giovanni Caprara nella prefazione del testo, "dovrà trovare sostenibilità e crescita dalla Space Economy, sia che quest'ultima si occupi di attività produttive vicino alla Terra, dell'utilizzo della Luna o dello sfruttamento delle materie prime sugli asteroidi.



E per garantire un futuro bisognerà anche stabilire regole adeguate e rivedere trattati internazionali obsoleti, come giustamente mette in rilievo l'analisi di Simonetta Di Pippo.

Senza queste regole è impossibile immaginare una space economy redditizia, senza contare il rischio che in loro assenza l'azione non coordinata delle singole nazioni potrebbe spingere verso pericolose instabilità e azzardati conflitti per tutelare i legittimi interessi di parte".

Senza dimenticare le implicazioni regolatorie che dietro questa nuova avventura si pongono.

Ma questo è un altro discorso, più da giuristi

