E se il lavoro fosse il principale passpartout del Metaverso? - Punto e a capo - @gigibeltrame

Qui invece vi sveglia il vostro "collaboratore digitale", vi riassume quanto accaduto e voi entrate in azione.

Fantascienza?

E' già la realtà.

Non serve ovviamente spingersi a tanto, ma è un esempio di come già molte aziende lavorano nella manutenzione: una persona va sul posto, inizia a lavorare sul malfunzionamento ma ha bisogno di un aiuto.

Dall'altra parte del mondo qualcuno interviene, vede quello che vede l'operatore e lo guida: un ingegnere può capire il problema, sfruttare la cosa per sistemare quel guasto e per prevenire i prossimi, magari collaborando in diretta con altri colleghi ovunque essi si trovino.

E' collaborazione.

Spingete questo concetto alle miriadi di riunioni non strettamente decisionali, agli incontri per sistemare qualcosa e via di seguito, e il gioco è fatto: il nuovo paradigma di lavoro.

Quello che non vi ho detto è che tanti CDA, Accenture Italia per esempio, si riuniscono in virtuale, quindi prendono decisioni fondamentali per l'azienda.



Oggi, non ieri, saltando barriere di ogni tipo, senza spendere in viaggi e via di seguito.

Meta ha bisogno di partner per raccontare il Metaverso che non sia solo divertimento, per fare questo ha trovato due sponde formidabili.

Se la cosa avrà successo o no non è in discussione.

E' in discussione solo il tempo.

Sarà un anno, saranno 5, 10, 20?

Sarà VR o sarà AR o sarà XR?

La strada è tracciata.

Il percorso è da costruire.

