Il mercato della consulenza manageriale crescerÃ  del 10,4% nel 2022

E lo ha fatto mettendo a disposizione skills trasversali e verticali e risorse umane altamente qualificate.

Un impegno che il mondo dei consulenti ribadisce ancora oggi, dimostrandosi pronto a raccogliere la sfida del PNRR e mettendo a disposizione della pubblica amministrazione il proprio supporto tecnico, le sue competenze e la sua professionalità.

Se guardiamo ai numeri, infatti, su un totale di 300 miliardi messi a disposizione tra PNRR e fondi strutturali in quattro anni, il settore stima che tra il 4 e il 5% sarà assorbito dalle società di consulenza.



Una corposa cifra che corrisponderebbe a circa 12 miliardi di euro in quasi cinque anni e che, oltre a sommarsi alle ottime performance registrate fino a oggi, andrebbe a confermare non solo le prospettive di sviluppo del giro d'affari, ma anche la crescita dei livelli occupazionali di un settore che già oggi impiega oltre 50.000 addetti.

Il tutto, chiaramente, è legato alla perfetta riuscita del Piano nella sua completezza.

"I numeri ci restituiscono l'immagine di una realtà che, pur risentendo degli effetti della crisi provocata dal Covid-19, ha saputo rialzarsi immediatamente per ricominciare a correre", ha dichiarato il Presidente di Assoconsult Luigi Riva.

"Oggi, grazie al nostro know how e alle nostre capacità, ci mettiamo a disposizione del Governo che sta per insediarsi, perché quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una sfida che ci vede protagonisti.



Un'opportunità che rappresenta l'occasione per consegnare alle nuove generazioni un Paese migliore.

È importante, però, il rispetto dei tempi.

In questo senso, la programmazione dei progetti e la loro execution necessitano infatti di un supporto esperto e capace di ottimizzare sia i tempi sia le competenze".