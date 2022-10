Stipendi piÃ¹ alti e benessere economico per le imprese che registrano i propri marchi e brevetti

I dati dell'edizione del 2022 mostrano che il contributo dei settori ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale all'economia dell'UE è al suo livello più elevato sin dal periodo 2008-2010 sotto ogni aspetto, come: creazione di posti di lavoro, PIL ed esportazione di prodotti e servizi.

Le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale acquisiscono sempre più importanza per l'economia dell'UE

Queste industrie danno lavoro a più di 61 milioni di persone nell'UE e ulteriori 20 milioni di posti di lavoro nelle industrie che forniscono beni e servizi alle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale.



Inoltre, i loro salari sono significativamente più alti rispetto agli altri, con un premio salariale del 41%.

Tra gli altri risultati dello studio, le imprese titolari di DPI conseguono un fatturato per dipendente del 20% superiore rispetto alle imprese che non ne detengono.

Correggendo i fattori pertinenti quali il settore, le dimensioni dell'impresa e il Paese, l'incremento di fatturato sale al 55% e anche oltre per le PMI.

Le imprese titolari di DPI corrispondono retribuzioni che sono in media del 19% più elevate rispetto a quelle versate dalle imprese che ne detengono.

Circa il 60 % delle grandi imprese è titolare di DPI. Sebbene meno del 9% delle piccole imprese possieda DPI, le imprese che sono titolari di tali diritti ottengono il 68% in più di entrate per dipendente rispetto alle altre.

Cambiamento climatico, tecnologie di mitigazione e marchi verdi

Lo studio mostra inoltre che, tra le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale, il peso delle industrie impegnate nello sviluppo di tecnologie di mitigazione dei cambiamenti climatici (CCMT) e relative ai marchi green, molte delle quali riguardanti l'energia e i trasporti, è incrementato negli ultimi anni.



I settori ad alta intensità di brevetti CCMT o marchi verdi rappresentano il 14% del PIL nell'UE, il 9,3% dell'occupazione e gran parte dell'attività del commercio estero dell'UE.

Nel complesso, circa una domanda di brevetto europeo su 10 presentata da richiedenti dell'UE riguardava tecnologie di mitigazione dei cambiamenti climatici volte a ridurre o prevenire le emissioni di gas a effetto serra.

I marchi green depositati da imprese con sede nell'UE rappresentano una quota simile di tutte le domande di marchio dell'Unione europea nel 2021.

Settori ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'UE

Le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale costituiscono la spina dorsale del mercato unico dell'UE, in quanto rappresentano oltre il 75 % degli scambi commerciali all'interno dell'UE.



Costituiscono inoltre un importante fattore alla base della creazione di posti di lavoro transfrontalieri, poiché quasi 7 milioni di posti di lavoro nei Paesi dell'UE sono creati da imprese di altri Stati membri, con una percentuale di tali posti nelle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale superiore al 30% in alcuni Paesi.

Mentre Paesi come Germania, Francia, Italia o Paesi Bassi sono leader nella creazione di nuovi diritti di proprietà intellettuale, anche altri come Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia o Estonia beneficiano fortemente della divisione del lavoro all'interno delle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale.