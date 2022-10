I 10 trend che stanno guidando la Rivoluzione dell'esperienza

I marchi non hanno più bisogno di chiedere ai clienti la loro opinione perché sono in grado di capirlo in tempo reale raccogliendo e analizzando le decine di feedback che lasciano nei loro journey.

4 - Le nuove tecnologie vocali e video stanno diventando una risorsa molto potente

I feedback destrutturati non solo stanno diventando una modalità di comunicazione sempre più diffusa, ma stanno anche assumendo un ruolo centrale nella gestione della customer experience perché forniscono molte più informazioni e permettono una comunicazione bidirezionale.



5 - I consumatori - e quindi i marchi - sono sempre più omnicanale

Le imprese presidiano sempre più canali, ma hanno anche compreso che per farlo efficacemente devono proporre un'experience omnicanale appagante e coerente, analizzando, grazie alla voce dei clienti, quanto questi ?nuovi' touch point sono apprezzati, dove investire e dove, al contrario, intervenire per eliminare pain point, ottimizzando così l'engagement e l'indice di conversione.

6 - I consumatori premiano i marchi che offrono journey "customer led" e seamless

Oggi la distinzione tra canali fisici e online è totalmente superata.

Le aziende devono semplicemente essere dove il cliente le cerca offrendogli quello che si aspetta, dimostrando così la capacità anche di "seguirlo" e assecondarlo nei journey sempre più diversificati che sceglie.

7 - Stiamo assistendo all'ascesa su larga scala delle esperienze personalizzate in real-time



Grazie a tecnologie come AI, algoritmi, deep learning e a software evoluti di realtime interaction management e journey orchestration, le aziende sono sempre più in grado di conoscere praticamente ognuno di noi, proponendoci esattamente ciò che stiamo cercando, dove e nel modo che preferiamo.

Ovvero di gestire individualmente l'experience, praticamente ?confezionandola' in tempo reale sulla base di ogni singola situazione.

8 - Conta sempre di più l'individuo

È evidente che oggi le scelte delle persone riflettono le loro identità personali, ma sono anche sempre di più espressione di condivisione di valori "sociali" come la diversity, l'equità o il rispetto dell'ambiente oppure della propria comunità.

Ascoltare la voce del cliente permette quindi ai marchi di corrispondere all'unicità dei propri clienti e ai valori in cui credono.

9 - Uscire dalla trappola della competizione basata solo sul prezzo



La gestione dell'esperienza del cliente, se sviluppata correttamente, è un potente elemento di differenziazione e un forte catalizzatore per la crescita.

Le aziende che sono in grado di seguire "il volere" del cliente possono infatti distinguersi dai competitor al di fuori del terreno del prodotto-prezzo, mantenendo rilevanza ai loro occhi e preservando così (e soprattutto) la marginalità.

Inoltre, possono accrescere la customer satisfaction e la loro fedeltà, trasformandoli in promotori del brand e quindi aumentare le vendite, sfruttando anche occasioni di up e cross selling, oltre che ridurre i costi, a partire da quelli di servizio.

10 - I marchi leader considerano i propri dipendenti come loro clienti

Le aziende vincenti sono anche quelle che si distinguono facendo della voce dei propri team una risorsa per migliorare il loro coinvolgimento e quindi la soddisfazione dei propri clienti, ma anche per innovare continuamente.