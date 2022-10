Come tutelare i diritti di proprietÃ  intellettuale di un marchio eCommerce

In questo senso, il sito web comprende i seguenti elementi:

- Design - Il cosiddetto look and feel, ovvero l'aspetto estetico del web determinato dalle caratteristiche grafiche, dai contorni, dai colori e dalla disposizione del testo.

- Struttura grafica - Viene creata purché il software su cui si basa sia l'originale creato dall'autore.

- Nome a dominio - Deve essere unico, cioè due siti non possono essere associati sotto lo stesso nome a dominio.



- Convivenza in esso di più opere dell'ingegno (testo, immagini, video).

Quali sono le attività illecite che violano la proprietà intellettuale?

- Deep linking - Consiste nell'inserimento di un collegamento (hyperlink) in una pagina web che porta l'utente a una pagina diversa.

Questa operazione può comportare un serio rischio di confusione tra i due siti, motivo per cui è considerata illegale.

- Framing - Consiste nell'inserimento di funzionalità e contenuti di un altro sito nella struttura dell'interfaccia grafica del sito.

Si tratta di accaparramento o appropriazione illecita dei pregi dei prodotti altrui.

- Cybersquatting - L'uso di nomi di dominio corrispondenti ad altri marchi o prodotti per la rivendita.

- Typosquatting - Consiste nell'acquisto di domini che somigliano ad altri link o URL ma in realtà contengono un errore tipografico.



Questo inganna gli utenti che hanno commesso errori tipografici in fase di ricerca.

- Domain grabbing - Si tratta di registrare un nome a dominio con segno o parola distintiva di un'altro marchio.

Gli ultimi tre casi sono legati alla cosiddetta "questione del principio di precedenza temporale" che si basa sull'assegnazione di un nome a dominio al primo che lo richiede.

Per tale motivo, il Codice della Proprietà Industriale riconosce il nome a dominio come segno distintivo dell'azienda alla stregua del marchio, della ragione sociale o del segno e gli conferisce la stessa tutela.

Registrazione dei marchi eCommerce

La registrazione di un marchio eCommerce ne garantisce l'uso esclusivo, in modo che i concorrenti non possano sfruttarlo o trarne illegalmente vantaggio.

In primo luogo, viene svolta un'analisi esaustiva per verificare che il marchio soddisfi i requisiti corrispondenti: deve essere nuovo, distintivo, legittimo e veritiero.



Quando si crea un marchio è necessario indicare la classe di prodotti a cui sarà associato, secondo la Classificazione di Nizza.

Quest'ultima prevede 45 classi, suddivise in 34 tipologie di prodotti e 11 diversi servizi.

Inoltre, il marchio deve avere una protezione territoriale definita per poter essere registrato in Italia o consentirne l'espansione (e quindi la tutela) internazionale.

Infine, va tenuto conto che la tutela della proprietà intellettuale dei marchi non è infinita.

Per non perdere i diritti, deve essere rinnovata ogni dieci anni.

La procedura di rinnovo può essere svolta nei 12 mesi precedenti la data di scadenza e, al massimo, nei 6 mesi successivi.

Strumenti di protezione della proprietà intellettuale nell'eCommerce

Quando si tratta di protezione dell'e-commerce, l'attenzione è quasi sempre rivolta ai consumatori.



Tuttavia, l'importanza dei rischi legati alla contraffazione dei prodotti e alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti degli stessi imprenditori viene spesso trascurata.

L'EUIPO (European Union Intellectual Property Office), in collaborazione con i principali mercati dell'eCommerce, offre tre strumenti:

- Sistemi di notifica - Consentono agli imprenditori che vedono violata la propria proprietà intellettuale di inviare una notifica.

Occorre fornire quante più informazioni possibili per effettuare gli opportuni controlli.

- Programmi di protezione IP - Applicati da un numero limitato di marketplace, consentono di gestire tutte le segnalazioni inviate e di controllare le pagine di categoria che possono avere elementi lesivi della proprietà industriale.

- Punti di contatto - Sono sistemi che facilitano l'assistenza in caso di problemi con programmi di protezione o sistemi di notifica.



Non tutti i siti di e-commerce internazionali, infatti, dispongono di moduli di notifica e i punti di contatto consentono di trovare i recapiti a cui inviare le apposite notifiche.

"In un panorama dello shopping sempre più digitale, è fondamentale puntare sulla proprietà intellettuale per tutelare il proprio lavoro e i relativi interessi economici.

Un sito eCommerce deve essere attentamente strutturato con cura dal punto di vista legale e tutelato giuridicamente.

Solo così può diventare uno strumento efficace per attirare clienti e creare l'identità digitale di un'azienda", afferma Noelia Lázaro, direttrice marketing di Packlink.