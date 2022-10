Le cinque tendenze della rivoluzione phygital

In questo modo, contribuiscono a migliorare l'efficienza, la qualità e la sicurezza dei processi di gestione e manutenzione, consentendo di generare nuovi modelli di sfruttamento dei propri asset.

La terza tendenza riguarda la connessione, in tempo reale e grazie alla sensoristica e alle reti 5G, dei processi aziendali con le operazioni nel mondo fisico.

In questo modo, è possibile collegare gli asset e le infrastrutture, nonché i dati dei clienti e dei dipendenti, ai processi aziendali chiave, migliorando l'efficienza e supportando nuovi modelli di business.



Un'altra tendenza ineluttabile è il crescente impegno delle organizzazioni per lo sviluppo sostenibile di città e territori intelligenti.

L'orizzonte in questo campo è il miglioramento della qualità della vita e del rapporto dei cittadini e delle comunità con i loro territori, grazie alla digitalizzazione dei servizi pubblici connessi e delle attività chiave per il loro sviluppo, come il turismo e l'agricoltura smart.

Infine, negli ultimi anni le imprese si sono impegnate nell'applicazione di soluzioni in grado di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità (OSS) e di trasformare le interazioni con i loro clienti.

Questo promette di migliorare l'efficienza energetica, di supportare i clienti nella trasformazione sostenibile dei loro modelli di consumo e di migliorare i processi grazie all'intelligenza artificiale.

Cinque tendenze che si svilupperanno nel breve periodo e che accelereranno ulteriormente la fusione tra fisico e digitale.



Il paradigma Phygital è qui per restare.

Luigi Borrelli, direttore Phygital di Minsait in Italia