Italia, Ã¨ il momento di preoccuparsi?

Il calo è dovuto a un effettivo miglioramento delle prospettive lavorative in Italia, ma anche ad un contestuale aumento degli inattivi.

Le stime, della Nota di aggiornamento al Def, segnalano che il Pil italiano è atteso in miglioramento nel 2022.

Nello specifico, il prodotto interno lordo salirà leggermente per l'effetto combinato di una crescita maggiore di quella prevista, nei primi sei mesi dell'anno, e di una lieve flessione, da luglio a dicembre.

Le previsioni del 2023 invece appaiono decisamente ridimensionate: la crescita è ora stimata allo 0,6%.

In conclusione, sicuramente lo scenario che stiamo vivendo non è dei più rosei, ma allo stesso tempo il mercato italiano risulta ancora solido, con i titoli di Stato italiani che offrono rendimenti tra i più elevati in Europa.

I nostri titoli di Stato sono tra quelli che rendono maggiormente (insieme alla Grecia), anche sulle brevi scadenze; nel resto del continente, i titoli di stato offrono rendimenti di gran lunga inferiori ed anche per questo le aste di BTP ottengono sempre una forte domanda.