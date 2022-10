Il Metaverso per il settore industriale: convergenza tra mondo fisico, connettivitÃ  e tecnologia immersiva

Se invece vogliamo avere una comprensione più ampia del termine "Metaverso", potremmo definirlo come il risultato della continua convergenza del mondo fisico e di Internet grazie alla tecnologia immersiva.

Questo nuovo paradigma di interazione può rivoluzionare l'intero mondo del lavoro? Non può.

Anche i processi tecnicamente più avanzati del settore industriale richiedono comunque l'interazione con oggetti fisici, siano essi macchine, dispositivi o merce.

Per esempio, i cosiddetti ?frontline worker' usano le mani per riparare, spostare o manutenere oggetti fisici del mondo reale.

Un dispositivo come il visore per la realtà virtuale, che li esclude dal mondo reale, è controproducente. Il Metaverso in ambito industriale richiede dispositivi diversi che siano in grado di connettere il lavoratore con il mondo digitale e fisico allo stesso tempo.

Il Metaverso aiuta coloro che lavorano nel settore industriale

Mentre il Metaverso del mondo consumer digitalizza le persone e le ?trasporta' nel mondo virtuale, il Metaverso in ambito industriale digitalizza le informazioni per trasferirle al lavoratore, in modo da supporto al meglio grazie alla visualizzazione di informazioni importanti o oggetti virtuali nel suo campo visivo nel momento esatto in cui ne ha bisogno.