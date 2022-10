Per un apprendimento costante sono necessari strumenti sempre piÃ¹ adatti alla modernitÃ 

Oggi la piattaforma permette un uso integrato della data analysis e del machine learning.

Avete organizzato in Italia la Ilias Conference, l'incontro con la comunità: quali sono stati i motivi?

Questi incontri servono per mettere a fuoco le esigenze e scambiarsi, anche di persona, le opinioni, nonché dare spazio a chi utilizza la piattaforma di mostrare quello che sta facendo al fine di coinvolgere e ispirare altre persone. Entrare in contatto con gli altri sviluppatori o utenti finali permette di migliorare la piattaforma e renderla ancora più utile a tutti, perché essendo Open Source è necessario l'impegno reale di tutti

Esistono diversi approcci all'e-learning, come si fa ad accontentare tutti?

L'approccio all'apprendimento è diverso se si parla di un'università o di un'azienda, ma tutti portano le loro idee e qualcuno che proviene dall'università può vedere un'idea applicata in una soluzione aziendale, piuttosto che il contrario: è una contaminazione di idee che si sviluppano autonomamente.



La gestione delle competenze, per esempio, oggi è un tema molto caldo e servono soluzioni adeguate per rispondere in maniera precisa

Quanto conta la flessibilità della piattaforma?

Ilias è molto flessibile e personalizzabile per gli usi più diversi ed è in grado di assecondare le esigenze di un cliente, che sia un'azienda, una pubblica amministrazione o una scuola o un'università, senza problemi.

E' l'idea che conta e che fa la differenza, come si organizzano i corsi e le lezioni.

Esistono svariati modi per farlo e c'è l'imbarazzo della scelta.

Lì interviene il curatore del corso e definisce come realizzarlo, in piena libertà

Durante la Ilias Conference abbiamo visto diversi casi d'uso

Questo è il bello di organizzare un evento di questa portata, perché si possono vedere tanti esempio tutti insieme, e imparare.



Passiamo da un'assicurazione che è ha utilizzato Ilias in un ambiente più tecnico per la produzione di motori, ma anche istituzioni che hanno realizzato video corsi in pillole, piuttosto che tutorial per la manutenzione di macchinari complessi.

Ilias è una piattaforma che permette di realizzare la soluzione più adatta al momento soprattutto per l'utente finale.

Il futuro dell'apprendimento passa ancora dalla tecnologia?

La realtà aumentata e la realtà virtuale saranno fondamentali, ma devo dire che in generale si è troppo concentrati sull'approccio tecnologico.

Ciò che è più importante è la struttura dei corsi e il modo con cui si sta imparando, vale per la vita lavorativa ma per la vita quotidiana.

L'e-learning sarà una costante in un mondo che va verso l'apprendimento permanente.



Il micro apprendimento, le mini-lezioni diventano fondamentali, con un mix di canali e strumenti a disposizione per migliorare le nostre abilità.

Ogni strumento farà la sua parte, dai corsi strutturati a quelli più tattici, l'evoluzione del digitale l'abbiamo vista e non si fermerà certamente molto presto.