Per gli imprenditori di PMI trovare tempo e risorse per il marketing Ã¨ la sfida piÃ¹ difficile

È importante che la formazione degli imprenditori nel marketing sia continua, in grado di seguire i cambiamenti del web e delle abitudini di consumo", commenta Fernando Angulo, Senior Market Research Manager di Semrush.

"Sebbene non manchino i corsi di marketing gratuiti, essi tendono spesso a concentrarsi su un'istruzione passiva.

Se sappiamo che le PMI non ottengono i risultati desiderati dal loro marketing, vuol dire che questi corsi non sono sufficienti.

Per avere successo in qualsiasi cosa, è necessario fare pratica.



Ma in alcuni casi non c'è abbastanza tempo a disposizione, per questo abbiamo deciso di lanciare con la nostra Academy il corso gratuito di Analisi di marketing, che fornisce le informazioni necessarie per sviluppare una strategia di marketing e una piattaforma per applicarla nel mondo reale.

Inoltre, ai nuovi iscritti che completano il corso, forniremo 60 giorni di accesso gratuito alla nostra piattaforma per l'analisi dei trend online.

Questo consentirà loro di vedere cosa piace agli utenti che costituiscono il loro pubblico di riferimento, cosa cercano in rete, e su quella base strutturare una campagna, utilizzando gli strumenti spiegati durante il corso".