SEO&Love celebra la storia d'amore piÃ¹ grande del marketing: quella tra i contenuti e il business

"Il SEO&Love è utopia per realisti, trasformiamo in reale il mondo ideale.

L'acquirente diventa persona, le transazioni amoreggiano con le relazioni, la tecnica invita a cena la creatività, i contenuti abbracciano forte il business", sottolinea Salvatore Russo.

"Abbiamo a disposizione un oceano di contenuti, possiamo passeggiare sulla riva e bagnarci i piedi oppure tuffarci nelle profondità delle informazioni.

In ogni caso, leggiamo solo ciò che ha funzionato, tutto il resto lo ignoriamo.

È esattamente quello che capita online tutti i giorni.

Quanti contenuti hanno cozzato contro gli scogli di un piano editoriale arruffato.

Quante vele dell'entusiasmo spezzate dalla forza dirompente di un copy piatto e anonimo.

Al SEO&Love sveliamo la mappa per raggiungere il tesoro più grande: la testa e il cuore delle persone".

Accanto a Russo e a tutto il team, la co-founder Giulia Bezzi, che sarà moderatrice della Masterclass e porterà sul palco un caso studio in cui sarà mostrata l'efficacia di un'attività SEO per e-commerce in concerto con la strategia omnichannel.