Le imprese hanno bisogno di piÃ¹ umanesimo?

E soprattutto, che cosa intendiamo quando parliamo di umanesimo?

La risposta alla prima domanda è il cuore di questo libro.

La risposta alla seconda dipende dall'ambito in cui scegliamo di muoverci.

Poiché la tecnologia passa e si migliora continuamente, anche l'approccio umano all'impresa deve far leva su valori nuovi, o meglio, rispolverare dal nostro DNA quello centrate dell'umanesimo, che grazie alla spiccata sensibilità e all'intuizione di pochi segnò un passaggio centrale nel progresso del nostro Paese.

Come fa tutto questo De Masi? L'autore prova a cogliere entrambe le prospettive, quella letteraria e quella d'impresa, cercando di trasmettere un'idea semplice: alcune persone, aziende e istituzioni, più o meno consapevolmente, fanno propri certi tratti della cultura umanistica, trasformandoli in elementi di competitività.