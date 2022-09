Pianificare, programmare e il controllo di gestione - Punto e a capo - @gigibeltrame

La pianificazione è, provandolo a spiegare in soldoni, il piano industriale, la direzione che si vuole intraprendere e i risultati che si vogliono ottenere, cercando di darsi dei traguardi misurabili.

La programmazione riguarda il budget e i risultati, quindi coinvolge il controllo di gestione che deve verificare le varie fasi e l'andamento, misurandolo costantemente.

Le due cose non sono slegate, ma hanno necessità differenti.

Fatta questa premessa, molti dei messaggi che mi sono arrivati riguardano l'assenza dell'ascolto del personale delle aziende.

Se in una pianificazione non vengono coinvolti tutti gli attori, interni o esterni, difficilmente si raggiunge il successo.

Se in una pianificazione non si prevedono tutti i casi e come reagire a quello che può accadere, difficilmente si raggiunge il successo.



La programmazione è necessariamente a breve termine, prevede di base la revisione costante, una pianificazione è un percorso più ampio ed è difficile affidarsi a tools software che possano venire in aiuto: è strategia e applicazione, è risposta tattica, è visione d'insieme e del business.

Le persone in azienda, quindi, hanno la sensazione di non essere ascoltati, non essere protagonisti.

Se a livello di visione è accettabile, a livello di gestione dei problemi che emergono diventa un freno al raggiungimento degli obiettivi.