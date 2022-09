La sicurezza pensionistica globale alla dura prova dell'inflazione

Su questi quattro macro-temi l'Italia si classifica al 20°posto (rispetto al 21°del 2021) per quanto riguarda i servizi sanitari, e per la qualità della vita, mentre è oltre il 25° posto sia per quanto riguarda le condizioni finanziarie in pensione sia per il benessere materiale dei pensionati.

Inflazione: una minaccia immediata alla sicurezza pensionistica?

Per la maggior parte dell'ultimo decennio l'inflazione si è attestata su livelli eccezionalmente bassi, con un valore medio dell'1,76% tra il 2012 e il 2020 nei 38 Paesi Ocse.



Tuttavia, nella prima metà di quest'anno, l'inflazione è aumentata, raggiungendo il 9,6% a maggio.

La rapidità con cui i prezzi sono aumentati è un fattore che induce a ripensare i fondamenti della pianificazione pensionistica.

I significativi aumenti dei prezzi del petrolio, dei generi alimentari e delle abitazioni stanno riducendo il potere d'acquisto dei pensionati e rappresentano una lezione economica di fondamentale importanza per coloro che stanno pianificando la pensione.

Secondo Marco Barindelli, Responsabile per l'Italia di Natixis Investment Management, "se da un lato l'inflazione ha un impatto negativo sui singoli individui, dall'altro alcune istituzioni possono trarne un beneficio indiretto.

In genere, le pensioni registrano performance migliori nei periodi di inflazione, quando le banche centrali attuano aumenti dei tassi di interesse per contenere l'aumento dei prezzi.



Ciò è dovuto all'effetto altalenante che i tassi hanno sui costi delle prestazioni pensionistiche.

In parole povere: più alto è il tasso, più basso è il valore attuale delle passività.

Ora che i tassi sono aumentati, il valore attuale delle prestazioni si sta riducendo per molti, anche se non tutti gli operatori previdenziali rispondono in egual misura.

L'aumento dell'inflazione rende più difficile il confronto con il TFR; d'altra parte i tassi più elevati consentono, in fase di accumulo, di investire i contributi a rendimenti progressivamente più elevati.

Sul versante delle pensioni pubbliche, i conti potrebbero non essere altrettanto semplici, in quanto occorre tenere presente il maggior costo del debito".

Una visione globale del benessere dei pensionati

A livello globale, tra i 18 indicatori di performance del benessere dei pensionati esaminati, quest'anno il GRI mostra come la Norvegia balzi al primo posto dopo essere stata per quattro anni consecutivi sull'ultimo gradino del podio, seguita da Svizzera e Islanda.



Nella top ten, presenti Irlanda (4°), Australia (5°), Nuova Zelanda (6°), Lussemburgo (7°), Paesi Bassi (8°), Danimarca (9°) e Repubblica Ceca (10°).

L'Italia, invece, si colloca al 31° posto.

Uno sguardo al futuro: quadro sempre più difficile per la sicurezza pensionistica

L'Ocse prevede che la popolazione over 65 aumenterà dal 17% (del 2019) al 27% entro il 2050, aumentando i rischi sulla sicurezza pensionistica ed esercitando ulteriori pressioni sui sistemi sanitari e di assistenza a lungo termine.

Anche le regioni con popolazioni giovani potrebbero presto trovarsi di fronte a sfide, poiché il miglioramento dell'alimentazione, dell'assistenza sanitaria e dei fattori ambientali contribuiscono alla longevità e i bassi tassi di natalità contribuiscono a far invecchiare la popolazione complessiva.

Questo è il caso sia della Cina sia dell'America Latina nel 2022



L'invecchiamento della popolazione presenta scelte limitate per i politici, soprattutto perché le prestazioni pensionistiche e sanitarie dovranno competere con la necessità di ripagare il debito pubblico, che tra le economie avanzate è salito a 226 mila miliardi di dollari nel 2020.

Per compensare la mancanza di fondi, i politici potrebbero dover scegliere una delle seguenti opzioni, nessuna delle quali è popolare tra gli elettori: aumentare le imposte sul reddito, innalzare l'età pensionabile o ridurre le prestazioni.

"Le sfide che si stanno affrontando ora e che si affronteranno in futuro sono chiare.

Ottenere il giusto pensionamento e contribuire a garantire che gli individui possano vivere con dignità dopo gli anni di lavoro è una questione di sostenibilità fondamentale per la società.

Dovranno essere prese decisioni difficili quando i politici cercheranno di conciliare i bilanci con gli impegni per le prestazioni pensionistiche e sanitarie pubbliche.



Il successo richiederà uno sforzo concertato da parte non solo dei politici, ma anche dei datori di lavoro, del settore dei servizi finanziari e dei singoli individui.

Tutto inizia con la comprensione dei rischi", conclude Barindelli.