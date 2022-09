Sette fattori che influenzano il prezzo dell'oro

4 - Gli acquisti d'oro da parte delle banche centrali, sono un altro fattore chiave.

Le banche centrali hanno cercato di diversificare i loro depositi dalle valute fiat come il dollaro e l'euro.

Nel primo semestre di quest'anno, le banche centrali hanno effettuato acquisti netti di oro per circa 270 tonnellate, in linea con una tendenza pluriennale.

5 - Determinante anche la domanda di gioielli.

Questa ha rappresentato fino al 50% della domanda di oro in anni ordinari, ma i timori di tempi difficili potrebbero rivelarsi un vento contrario, almeno nel breve periodo.



Senza trascurare che la maggior parte di questa domanda proviene dall'India e Cina, tuttavia il protrarsi dei lockdown in Cina e il recente aumento delle imposte indiane sulle importazioni al 12,5% potrebbero avere un impatto negativo.

6 - La produzione d'oro è stata colpita dal periodo di pandemia e ha subito una contrazione nel corso del 2020, prima di riprendersi l'anno scorso.

Tuttavia, nonostante i primi tre mesi di quest'anno abbiano segnato un record di produzione mineraria, con le interruzioni della catena di approvvigionamento e l'aumento dei costi energetici, gli investitori dovranno fare attenzione a quanto l'offerta riuscirà a tenere il passo con la domanda.

Inoltre, con la diminuzione dei gradi del minerale - la quantità d'oro che può essere estratta da ogni tonnellata di roccia scavata - è difficile vedere un grande aumento a breve termine della produzione primaria.



7 - Scarti e riciclaggio.

Questa attività è solitamente elastica e guidata dal prezzo dell'oro.

Tuttavia, abbiamo assistito a una forte risposta all'aumento dei prezzi, con i dati del primo trimestre che mostrano i livelli di riciclaggio più alti dal 2016.

Perché dovrebbe interessare agli investitori?

L'oro ha svolto, e potrebbe continuare a svolgere, un utile ruolo di diversificatore in un portafoglio, fornendo protezione durante i periodi di incertezza.

L'attuale appetito in termini di domanda di investimento potrebbe essere in parte basato sul desiderio degli investitori di preservare il potere d'acquisto reale e di proteggersi dai rischi di svalutazione della moneta.

Certamente, le incognite su tassi d'interesse, inflazione e tensioni globali sono ancora molte, ma il numero di potenziali esiti suggerisce che l'oro rimarrà probabilmente parte della soluzione per molti investitori.



Justin Jones, Senior Investment Manager e Simon Fox, Senior Investment Director, abrdn