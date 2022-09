Investitori prepararsi all'atterraggio

In Cina, però, due venti contrari potrebbero creare qualche rischio di ribasso: la strategia Zero-Covid e il settore immobiliare.

Le autorità hanno varato alcuni pacchetti per cercare di sostenere l'economia.

Tuttavia, non riteniamo che ciò sia sufficiente.

Per il prossimo anno, riteniamo che il previsto obiettivo di crescita del 5% sarà difficile da raggiungere.

Negli Stati Uniti, il problema è l'inflazione molto elevata, che pesa sul potere d'acquisto delle famiglie.

Al momento, stiamo assistendo a un rallentamento del mercato del lavoro americano e anche le retribuzioni settimanali hanno iniziato a diminuire un po', il che significa che la crescita dei salari sta ora rallentando.

Nel complesso, riteniamo che negli Stati Uniti un atterraggio morbido in termini di PIL sia ancora possibile, perché non pensiamo che la Fed debba spingere l'economia statunitense verso una recessione aumentando i tassi in modo estremo.



Tuttavia, pensiamo che la banca centrale americana dovrà continuare ad alzare i tassi di interesse per alcuni mesi e mantenerli elevati per assicurarsi che l'inflazione rimanga costantemente vicina all'obiettivo del 2% e per assicurarsi che l'economia rimanga al di sotto della sua crescita potenziale per qualche tempo, evitando un surriscaldamento.

Guardando più da vicino alla crisi energetica nell'Eurozona, con l'impennata dei prezzi registrata negli ultimi mesi, il trasferimento di reddito è aumentato di molto e se consideriamo un prezzo, diciamo, di 200 euro per MWh, il trasferimento di reddito sarebbe pari a circa il 5% del PIL.