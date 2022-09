Ana Mazzeo (Wobi): World Business Forum occasione di crescita e ispirazione

Le persone hanno la sensazione di vedere un evento, ma in realtà sono tanti eventi, tante occasioni di networking, di conoscenza, di spazi per i partner, ma anche la ristorazione.

Comprendere quali sono gli spazi e le richieste dei partner non è un lavoro semplice, Wobi non significa solo vendere i biglietti per l'evento: è veramente un mondo complesso, composto da tanti tasselli.

Il team non è enorme e le cose da portare avanti contemporaneamente sono tante.

Si inizia con la programmazione degli speaker, dobbiamo capire se riusciamo a incastrare la loro agende con la nostra di agenda, perché non è tutto così semplice come sembra.

Prima scegliamo chi vogliamo portare, poi bisogna contattarli e capire se in quelle date già definite sono disponibili per venire a Milano.

Da quel momento parte la programmazione, viene definito un tema che deve essere caldo.



Quando abbiamo indicato le date dell'edizione di quest'anno non avevamo ancora un titolo definitivo, un tema, è arrivato un po' dopo.

Abbiamo ascoltato le esigenze per definire un mega trend che abbiamo lanciato tra dicembre e gennaio.

"The Age of the ideas" è il trend per uscire da questo clima di incertezza.

Una parte di lavoro è di organizzazione, trovare un titolo, ma anche vendere i biglietti e trovare gli sponsor che vogliono accompagnarci in questa nuova avventura.

E' un lavoro che è in parte di pensiero, in parte di rapporti e conoscenze e in parte, da settembre in poi, estremamente operativo.

Pensiamo agli eventi privati, a trovare gli speaker anche per quelli, gli spazi degli stand, i punti di networking, definire una mappa degli spazi.

Insomma, tante cose che portiamo avanti in Italia da 19 anni e nel mondo da 25.

Qual è il ritorno più interessante?

Il World Business Forum ha un impatto molto forte nella società e nella business community.



A me è sempre piaciuto questo aspetto.

Ma come si gestisce un team piccolo per un evento così grande?

Il focus sulle cose che dobbiamo fare è determinante, soprattutto se il team è piccolo.

Non c'è tempo da disperdere.

Anche a livello di indipendenza e delle decisioni tutto deve essere molto chiaro e snello.

A me piace che tutti possano venire da me per fare una proposta o chiedere qualche cambiamento o dare un suggerimento e mi piace ascoltare tutto quanto perché ognuno ha un ruolo e una competenza specifica che può essere di aiuto a tutti.

Quando dico che ascoltiamo tutti è proprio così, anche chi arriva per uno stage a tempo può alzare la mano e fare proposte, perché ottimizziamo idee e risorse.

Questo è un team molto solido e affiatato da tanti anni di lavoro insieme, si conoscono pregi e difetti, ma non si pongono dei limiti.

Facendo un passo indietro, qual è la differenza tra l'Ana Mazzeo appena entrata in Wobi e quella attuale?

Sono entrata nel 2005, ero molto giovane ma ero attratta da questi eventi.



Sono stata sempre una persona molto determinata, mi piace lavorare e devo dire che per me non è una fatica soprattutto se lo faccio su qualcosa che mi piac.

Mi sono innamorata subito dell'azienda, non appena mi hanno fatto la proposta di lavoro, era un sogno poter conoscere quegli speaker, lavorare in un ambiente internazionale e nell'eccellenza.

Io adoro le lingue e mettermi in gioco, ma la sfida era andare a vivere in Italia, non conoscevo la lingua, un mercato nuovo, un mondo nuovo.

Ero una ragazzina che è arrivata qui e ha dovuto costruirsi tutto, non avevo nessun contatto e non potevo contare su nessun aiuto e se ci penso ora, era davvero tutto in salita.

Però avevo molto entusiasmo e ho lavorato traguardo dopo traguardo con la voglia di darsi degli obiettivi per arrivare in cima, sapendo che se non lo facevo con le mie gambe non sarei mai arrivata.



Questo mi ha portato oggi a un bellissimo traguardo, ma ora c'è già unnuovo obiettivo da raggiungere, oltre a mantenere questo ruolo.

L'obiettivo è sempre fare del mio meglio e lavorare insieme a tutti quanti.

La mia storia deve essere di ispirazione per tutti, perché non bisogna porsi dei limiti, ma degli obiettivi.

Obiettivi raggiunti.

Ma se pensiamo al World Business Forum 22, cosa ci può anticipare?

Sono molto fiduciosa, già ero contenta dell'evento dello scorso che abbiamo realizzato in presenza.

Quest'anno torniamo a pieno regime, senza limitazioni di posti e sedie vuote che dividono le persone, anche se non so ancora se indosseremo o no le mascherine.

Sono molto fiduciosa sul fatto che sarà un evento come quello del 2019, ci saranno occasioni di networking e l'opportunità di parlare con tutti.

Mi aspetto grandi contenuti, abbiamo speaker di assoluta eccellenza, a partire da Josè Manuel Barroso a Carly Fiorina e ultimo arrivato anche Andrew Winston che parlerà di sostenibilità, diversity e inclusion.



Sono tutti temi molto "hot" perché al Wobi apprezziamo seguire i trend che sono attesi dai partecipanti.

Sono convinta che questo sia un evento di grandissima ispirazione, si parlerà di idee che cambiano il mondo e che possono cambiare anche noi stessi e il nostro lavoro.