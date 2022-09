Infrastrutture: nessuna riduzione di operazioni di M&A nei prossimi 12 mesi

Più freddo invece il giudizio sulla qualità delle infrastrutture di trasporto (il 38% degli intervistati sostiene infatti che la qualità di questo tipo di infrastrutture sia inferiore rispetto al resto d'Europa) e sulle infrastrutture sociali (con il 43% del campione che le ritiene in linea con la media UE e il 38% che lo giudica inferiore).

Energia e TMT i settori trainanti nei prossimi mesi

L'attività di M&A nel settore delle infrastrutture in Italia è prevista in crescita nei prossimi 12 mesi: il 56% degli intervistati ritiene che il numero di deal che concluderà nei prossimi 12 mesi aumenterà rispetto ai precedenti e ben il 73% degli investitori si attende un aumento della competizione nello stesso periodo di tempo.

Nell'attività M&A ad attrarre l'attenzione degli investitori sono soprattutto le infrastrutture energetiche, con il 35% degli intervistati che prevede di indirizzare le proprie risorse in questo ambito nei prossimi 12 mesi.



Seguono il settore dei trasporti (18%), delle infrastrutture sociali (17%) e TMT (10%).

Per quanto attiene al conflitto in Ucraina, gli investitori non rilevano ad oggi alcun impatto rilevante sulla loro attività di investimento.

Il 65% degli intervistati non si aspetta un calo significativo dei ricavi o della redditività nei prossimi 12 mesi e il 32% ritiene che non influenzerà la propria strategia di investimento.

Un settore chiave in Europa ma con alcuni vincoli

Tra le ragioni principali che spingono a investire nel sistema infrastrutturale italiano troviamo le dimensioni dell'economia italiana (42%), le opportunità presenti per colmare il gap infrastrutturale (40%), i solidi fondamentali (35%), i rendimenti più elevati rispetto agli altri Paesi dell'UE (31%) e la concorrenza limitata (21%).

Permangono tuttavia alcuni vincoli esterni che finiscono per limitare il potenziale del settore: dai vincoli burocratici (65%) all'incertezza politica e normativa (63%), passando per il rischio di contenzioso (29%).



Secondo il 64% degli intervistati gli investimenti in infrastrutture italiane hanno generato performance in linea con la media del proprio portafoglio, se non superiori (secondo un 29% del campione).

Gli investitori sono molto ottimisti nei confronti del loro portafoglio di investimenti alimentato da fattori catalizzatori come la crescita esterna (38%) e organica (31%), sebbene rimangano cauti sulla ripresa economica (20%) e l'incertezza normativa (38%).

Maggiore esposizione verso investimenti Core plus e Value added

Gli investitori stanno aumentando la loro esposizione verso gli investimenti core plus e value add per aumentare i rendimenti: il 42% del campione afferma di destinare più del 30% del proprio portafoglio a questo ambito.

Le classi di asset preferite sono i servizi infrastrutturali (32%) e l'economia circolare (32%).

Prospettive meno rosee per gli investimenti in attività greenfield: il 55% degli intervistati dichiara di riservare meno del 10% dei propri investimenti totali a questo ambito e la maggior parte degli intervistati (il 58%) afferma di non aver intrapreso alcun investimento greenfield nel Bel Paese.



Tuttavia, il 63% del campione prevede un aumento del numero di iniziative greenfield nei prossimi 12 mesi, in previsione di un elevato livello di investimenti soprattutto grazie al piano di recovery fund.

Commenta Daniele Ruggeri, Infrastructure leader di EY in Italia: "I risultati dell'ultima edizione dell'EY Infrastructure Barometer mostrano un chiaro trend di espansione del campo d'azione degli investitori istituzionali; se il settore dell'energia e delle telecomunicazioni sono stati i settori trainanti nel periodo Covid e in quello immediatamente successivo in funzione delle protezioni che garantiscono sui rendimenti, stiamo assistendo a un crescente interesse per settori caratterizzati da una maggiore esposizione al rischio ma con solide prospettive di lungo termine come ad esempio economia circolare, biometano e servizi alle infrastrutture".

Importanza degli ESG e della tecnologia

Tra i criteri prevalenti degli investitori, per far fronte alle incertezze dell'ultimo anno, figurano quelli ESG (Environmental, Social, and Governance).



Il 59% degli intervistati afferma di aver tenuto in considerazione aziende con alto rating ESG, inoltre il 29% si è servito di criteri di screening negativi per evitare di investire in società non conformi ai requisiti di sostenibilità.

Soltanto il 12% ha scelto di non considerare questi parametri nel processo di investimento.

Per quanto riguarda la tecnologia, si prevede che l'intelligenza artificiale (29%) e le applicazioni legate al cloud (21%) porteranno i maggiori benefici al settore delle infrastrutture, in particolare nei segmenti dell'energia (38%) e della logistica (23%).

La tecnologia è già considerata una classe di asset rilevante (per il 55% degli intervistati gli investimenti in tecnologia fanno parte della strategia di investimento), ma solo il 33% degli intervistati prevede che gli investimenti in tecnologie diventeranno una delle principali aree di investimento nei prossimi 3-5 anni.