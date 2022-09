Le imprese familiari quotate affrontano meglio le crisi complesse

La loro attenzione è rivolta al successo aziendale a lungo termine.

Soprattutto nei momenti di crisi, questo può dare maggiore stabilità all'azienda.

2 - Canali decisionali brevi.

Le imprese familiari sono spesso gestite a livello centrale e il processo decisionale è rapido.

Ciò consente di reagire rapidamente alle situazioni di crisi e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

Inoltre, i membri della famiglia occupano spesso posizioni dirigenziali.

3 - Stabilità finanziaria.



"Le imprese familiari hanno spesso una base di capitale più conservativa, che conferisce loro maggiore stabilità in caso di crisi improvvisa", spiega Eckey.

Ciò si manifesta di solito con equity ratio più elevati.

Di conseguenza, le aziende familiari hanno più facilità a garantire la propria liquidità in condizioni di mercato difficili.

Un altro dato sorprendente emerso dallo studio è che le aziende familiari quotate in borsa sono più redditizie.

Secondo lo studio, il loro return on equity (RoE) è stato in media del sette per cento nel 2020.

Per le aziende senza azionista familiare, il RoE medio è stato di meno 11%

Un modello per gli altriEckey e Memmel ritengono che il modo in cui le imprese familiari hanno dimostrato la loro capacità di recupero durante la crisi di Covid possa servire da modello per altre imprese: "altre aziende possono certamente imparare dalla combinazione di orientamento a lungo termine, processi decisionali brevi e stabilità finanziaria per prepararsi meglio alle crisi future", ha aggiunto Eckey.