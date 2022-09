Verso una nuova era per gli investimenti: puntare sui segmenti interessanti

Una nuova era.

Già da ora si può distinguere chi sarà premiato e chi sarà penalizzato dalla decarbonizzazione.

Il conflitto in Ucraina e i conseguenti problemi alle forniture di gas rappresentano un catalizzatore per la transizione a un'economia mondiale neutrale in termini di emissioni di gas serra, così come per la deglobalizzazione.

Un trend già accelerato dalla digitalizzazione (che rende più economico far fare un lavoro a dei robot sul suolo nazionale piuttosto che affidarlo a personale all'estero) e dalla fragilità delle filiere, e ora sostenuto anche dalle tensioni geopolitiche.



Tutto considerato, l'inflazione sembra destinata a restare.

Un'altra caratteristica di questa nuova era.

In presenza di rendimenti nominali bassi e rendimenti reali negativi, è difficile difendere anche solo il potere di acquisto del capitale investito.

Senza rischiare un po', ad esempio investendo nelle azioni, non si va molto lontano.

In passato le azioni hanno evidenziato un buon andamento in presenza di inflazione.

Ma a rendimenti più elevati corrispondono anche rischi maggiori.

E i rischi non sono certo diminuiti: l'economia rallenta, mentre le banche centrali lottano contro l'inflazione e potrebbero continuare ad alzare i tassi, fatta eccezione per l'autorità monetaria cinese.

E poi naturalmente c'è la situazione geopolitica.

È arrivato il momento di rivedere la composizione degli investimenti a medio-lungo termine e posizionarsi sui segmenti che beneficiano della svolta in atto verso una nuova era.

Hans-Jörg Naumer Director Global Capital Markets & Thematic Research Allianz Global Investors