Proteggersi dall'inflazione: realtÃ  e fantasia

Al 31 dicembre 2021 la quota di azioni detenute dalle famiglie, in percentuale della loro ricchezza finanziaria, era pari al 40% circa, non lontano dal massimo storico di poco meno del 42%, stabilito appena un trimestre prima.

Non sorprende quindi che gli investitori siano giustamente preoccupati e cerchino investimenti che possano offrire protezione dall'inflazione.

La gestione attiva del portafoglio può offrire una certa protezione dall'inflazione, attraverso un'adeguata selezione di azioni e obbligazioni.

Questi metodi comprendono il ricorso a:

- Azioni in grado di trasferire più facilmente gli aumenti dei costi ai consumatori sotto forma di prezzi più elevati (potere di determinazione dei prezzi).

- Azioni e obbligazioni di una valuta estera non soggetta a inflazione (o quantomeno in misura inferiore rispetto ad altri mercati).



Ciò comporta tuttavia una serie di rischi.

- Obbligazioni con duration più breve rispetto a quelle con duration più lunga, i cui prezzi dipendono meno dall'aumento dei tassi.

- Titoli di Stato a scadenze scaglionate.

Tuttavia, riteniamo che il modo più efficace per mettere un portafoglio al riparo dai danni dell'inflazione consista nell'includere attivi meccanicamente legati all'aumento dei prezzi.

Come abbiamo osservato nel nostro documento del 2022, gli asset che rientrano in questa categoria sono i titoli del Tesoro statunitense protetti dall'inflazione (TIPS), il mercato immobiliare privato e le materie prime.

- TIPS: un meccanismo a tasso variabile che fornisce un'esposizione automatica all'Indice dei prezzi al consumo.

- Mercato immobiliare privato: gli affitti, e quindi i prezzi di vendita, tendono a crescere con i redditi nominali.



- Materie prime: sono i fattori di produzione più basilari della nostra economia.

In quanto asset class, comprendono energia, metalli di base, metalli preziosi e agricoltura: tutto quanto venga utilizzato per "produrre qualcosa".

Altri elementi chiave per la gestione del portafoglio

Come abbiamo accennato, le coperture dall'inflazione non sono storicamente efficaci nel breve periodo, ma le azioni e le obbligazioni hanno ottenuto risultati straordinariamente soddisfacenti al diminuire dei tassi d'inflazione.

Gli investitori a lungo termine possono beneficiare di questi asset anche in periodi di inflazione elevata, perché, come nel caso dei cali di mercato, è estremamente difficile anticipare i punti di flesso.

Riteniamo che l'immobiliare privato offra una copertura più efficace contro l'inflazione rispetto alle azioni, almeno nel breve periodo.



Molti contratti di locazione prevedono clausole di adeguamento, che legano automaticamente i canoni all'inflazione.

Inoltre, nei periodi di crescita economica, la domanda di spazi in affitto può essere elevata.

Tuttavia, questo legame con l'economia reale può anche erodere l'utilità dell'immobiliare privato come copertura dall'inflazione e non è possibile soffermarsi qui sugli specifici elementi positivi e negativi.

Rileviamo inoltre che i fondi di investimento immobiliare (REIT) quotati in borsa possono esporre gli investitori a un settore specifico, ma tendono a essere maggiormente correlati con le azioni (una copertura dell'inflazione meno efficace nel breve termine rispetto all'immobiliare privato).

A differenza delle asset class precedentemente citate, le materie prime hanno registrato performance contrastanti nei periodi di inflazione positiva e hanno deluso gli investitori nei periodi di disinflazione (ottenendo un extra-rendimento solo rispetto ai titoli del Tesoro).



Per quanto riguarda le materie prime, osserviamo che:

- Il trend di lungo periodo dei prezzi delle materie prime è diventato volatile e discendente, in parte per via dell'utilizzo più efficiente di questi asset che ne fa una una copertura rischiosa.

- Per le materie prime, in genere i futures sovraperformano i prezzi spot e offrono potenzialmente una migliore copertura dall'inflazione.

- Nel rapporto fra commodity e inflazione, non esiste una ricetta "ideale per tutti", perché la performance di alcune materie prime dipenderà dalla causa dello shock inflazionistico.

Quando l'inflazione è causata da uno specifico shock dell'offerta, il prezzo di quel prodotto di base è destinato a rincarare.

Ad esempio, il 18 agosto il prezzo del greggio Brent è salito del 23,4% su base annua, mentre i metalli industriali in generale sono scesi del 9,4%.4



- Se l'inflazione è trainata da una forte domanda, tuttavia, è possibile che le materie prime in generale beneficino di una ripresa.

Nell'insieme, comunque, è del tutto probabile che la volatilità dell'asset class giustifichi un'esposizione limitata per la maggior parte degli investitori.

Infine, anche se i rendimenti modesti non offriranno un rendimento assoluto elevato, un portafoglio di Treasury a scadenze scaglionate offre un'efficace copertura dall'inflazione se reinvestito costantemente a nuovi tassi più elevati.

L'inflazione corrente e la Federal Reserve (Fed)

La Fed è molto aggressiva e ha sottolineato il suo impegno a contenere l'inflazione.

L'aumento dei tassi d'interesse esercita una pressione al ribasso sull'inflazione, calmierando la domanda e, come già ricordato, aiutando l'economia a raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta.



Tuttavia, il mondo sta attualmente sperimentando una serie di carenze dal lato dell'offerta, causate dai lockdown legati al COVID-19 in Cina, da una bassa partecipazione della forza lavoro e dalla scarsità di materie prime dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina.

I livelli dei tassi di interesse incidono minimamente su questi aspetti.

Un atterraggio morbido (inasprimento delle condizioni monetarie senza indurre una recessione) è possibile ma, a nostro avviso, molto difficile da realizzare.

In effetti, secondo il nostro scenario di base, nei prossimi 12 mesi gli Stati Uniti attraverseranno una lieve recessione.

Gene Podkaminer, Head of Research (nella foto) e Chris Ratkovsky, Senior Research Analyst di Franklin Templeton Investment Solutions