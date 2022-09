La stagione Alpha 3 di The Sandbox pone l'asticella per il Web3 e il Metaverso

Nel corso della stagione i giocatori possono salire di livello, scalare la classifica e ottenere ricompense in SAND, la valuta proprietaria del metaverso, oppure partecipare alle lotterie per guadagnare Pass dell'Alpha Season 3 che danno la possibilità di vincere fino a 500 SAND.

Ogni giocatore con un'identità verificata ha diritto a vincere SAND e un AS3 Pass, inoltre ci sono anche ricompense garantite per coloro che effettuano lo staking di SAND e per i possessori LAND, avatar ed NFT.

AS3 sarà il più grande esperimento di interoperabilità eseguito nel Web3, perché consentirà ad oltre 140.000 proprietari di collezioni di NFT come Bored Ape Yacht Club, Doggies, World of Women, CoolCats, Clone X e Aoki di utilizzare come avatar senza problemi in The Sandbox le proprie risorse digitali.

Questo segna l'inizio di una nuova era in termini di vera proprietà e coerenza nell'identità online su tutte le piattaforme.



"Siamo entusiasti di sviluppare nuove opportunità per i proprietari di queste collezioni, a partire dall'identità digitale e dalla capacità di creare mondi con cui giocare e fare evolvere questi NFT", afferma Borget. "Insieme alle comunità Web3 più creative e impegnate, abbiamo la possibilità di definire una cultura aperta del Metaverso, per plasmare il futuro delle nostre interazioni sociali".

Chiunque può registrarsi e giocare gratuitamente su https://register.sandbox.game