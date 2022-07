Le imprese di produzione, distribuzione e servizi per la filiera edile performano bene

Se andiamo a vedere la soddisfazione per il portafoglio ordini ne abbiamo ulteriore conferma: ben il 90% degli intervistati lo ritiene adeguato ai livelli di sostenibilità finanziaria, in aumento di +2 punti percentuali sulla precedente rilevazione.

Cosa ha favorito la ripartenza del settore dopo anni difficili

Non sorprende che in cima alle risposte più gettonate ci siano gli incentivi, seguiti dalla riforma della burocrazia/sburocratizzazione e dallo sblocco dei cantieri.

Parlando proprio di bonus, molti ritengono che il Superbonus 110% abbia avuto un impatto positivo sul proprio giro d'affari, anche se, secondo 6 aziende su 10, le difficoltà ad accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito rischiano di colpire il comparto.

Per quanto riguarda il PNRR, le imprese guardano con favore soprattutto a incentivi e investimenti relativi all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio sia pubblico che privato.

Cosa blocca il potenziale del comparto

Oltre all'aumento dei prezzi, spicca l'incertezza normativa.



Da sottolineare come per il 41% degli intervistati uno dei problemi fondamentali sia la carenza di formazione tecnico-professionale, anche se allo stato attuale l'84% ritiene il livello di competenze del proprio personale in linea con le esigenze dell'aziende.

Non è percepito in maniera particolarmente critica il costo della forza lavoro, giudicato generalmente sostenibile.

La filiera delle costruzioni si affaccia alla rivoluzione digitale cercando di farsi trovare pronta: l'81% delle aziende investe in ricerca e innovazione fino a circa un terzo del proprio fatturato, puntando soprattutto su sicurezza informatica, connettività/5G, cloud computing, robotica collaborativa e intelligenza artificiale.

L'altro trend del momento è la sostenibilità, che vede impegnate le aziende soprattutto attraverso l'uso di dispositivi a basso consumo energetico, l'isolamento termico o la realizzazione di edifici in classe A o Nzeb e l'acquisto di macchinari e/o impianti efficienti e di nuova generazione.



Ancora molta la strada da fare sui criteri ESG, sconosciuti a circa metà del campione (53%).

"I numeri del nostro Osservatorio mettono in luce una filiera in buona salute, pronta ad intraprendere un percorso che metta al centro i concetti di innovazione, sostenibilità e formazione anche per far fronte ad uno scenario economico complesso", ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE.

"Veniamo da due anni di grandi trasformazioni, che richiedono un continuo aggiornamento non soltanto in termini di competenze, ma anche di networking e conoscenza del mercato.

Non è un caso, infatti, che il 73% delle aziende abbia espresso la volontà di allargare la propria rete di contatti, indeboliti a causa della pandemia.

Se a questo aggiungiamo che circa la metà degli intervistati vuole accrescere la propria visibilità, diventa evidente l'importanza di un appuntamento fieristico dedicato all'intero sistema delle costruzioni come SAIE".