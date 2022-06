Circular economy: quali sono gli scenari per l'Europa?

Da un punto di vista ambientale la circular economy ci può aiutare ad affrontare le sfide globali, dalla perdita di biodiversità al cambiamento climatico sino ad arrivare alla gestione dei rifiuti.

In quest'ottica l'utilizzo dei dati e di parametri chiari è fondamentale per misurare l'efficacia delle nostre azioni e pianificare quelle future.

I dati possono, infatti, aiutarci a realizzare algoritmi in grado di prevedere determinati fenomeni e supportare le amministrazioni e le aziende nell'attuare le misure necessarie per aumentare la circolarità.



Applicare questo tipo di modello consente, ad esempio, di prevedere quale sarà il fabbisogno idrico di una città, il consumo energetico di un impianto o, ancora, quando un macchinario si romperà.

In questo contesto la Commissione europea sta portando avanti una serie di iniziative sui dati che includono anche la realizzazione di sistemi armonizzati per l'industria, il monitoraggio e la gestione delle informazioni sulle sostanze pericolose, la diffusione di dati armonizzati sulle concentrazioni di microplastiche nell'acqua di mare.

Dalla pubblicazione del piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare nel 2015, questo paradigma di sostenibilità è diventato una forza trainante delle politiche ambientali ed economiche della Commissione Junker, in carica all'epoca.

Nel marzo 2020 la Commissione europea ha proposto un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, poi approvato a febbraio 2021 in linea con il Green Deal, ovvero la tabella di marcia verso la circular economy.



L'Unione Europea ha adottato un approccio particolare alla circolarità, con grandi aspettative: aumentare la competitività, promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro, riducendo al contempo gli impatti ambientali e la dipendenza dalle risorse.

Al netto dello sforzo europeo per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati, esistono poi eventi storici che stravolgono le cose rispetto ai piani: è stato il caso della pandemia e, non ultimo, l'attuale contesto geopolitico.

Le tensioni internazionali hanno portato a un esponenziale aumento dei prezzi delle materie prime e una conseguente difficoltà nell'approvvigionamento: le stesse materie prime che in un modello circolare avrebbero un impatto totalmente diverso anche dal punto di vista economico.

Questa situazione ha reso ancora più evidente la nostra fragilità dal punto di vista energetico e, di conseguenza, la necessità di puntare sulle fonti rinnovabili per sottrarsi dalla dipendenza energetica e accelerare, ancora di più, la transizione verso un modello sostenibile e circolare.



Marco Merlo Campioni, CEO di save NRG