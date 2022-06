L'esperienza digitale ottimizzata nell'ambiente di lavoro ibrido aumenta la produttivitÃ 

L'esperienza digitale ottimizzata nell'ambiente di lavoro ibrido aumenta la produttività

Shankar Iyer (VMWare): un'esperienza digitale senza soluzione di continuità rappresenta oggi un fattore di differenziazione per le aziende che desiderano assumere e trattenere i migliori talenti

L'esperienza digitale dei dipendenti (DEX) risulta essere una componente critica delle strategie aziendali per l'abilitazione della forza lavoro ibrida di oggi, e che per garantire ai dipendenti un'esperienza di qualità superiore c'è bisogno di quattro componenti integrate: delivery dell'esperienza, misurazione dell'esperienza, analisi e remediation.

Lo rivela lo studio "Optimizing Digital Employee Experience for Anywhere Work" e condotto da Forrester Consulting per conto di VMware.

Accelerare gli investimenti e l'adozione della DEX è diventato essenziale per le aziende che oggi affrontano le sfide dell'ambiente di lavoro ibrido.