Sui mercati Ã¨ tornato il nervosismo

Sia i titoli azionari che obbligazionari hanno stentato a generare rendimenti positivi, se non per periodi molto brevi, con una volatilità particolarmente marcata.

Tuttavia siamo ancora convinti che l'economia statunitense saprà evitare la catastrofe, anche se la politica sta tirando il freno in modo più deciso per fermare l'inflazione, e abbiamo concentrato la nostra attenzione su una serie di potenziali opportunità.

In primo luogo, i titoli obbligazionari municipali hanno subito la volatilità dei tassi d'interesse tanto quanto, se non di più, qualsiasi altra classe d'investimento, ma i fondamentali del credito delle amministrazioni statali e locali si confermano piuttosto solidi, anche dopo la pandemia.



Aspetteremmo ad estendere in modo significativo la duration, data l'attuale fase di oscillazione della curva, ma gli investitori possono raccogliere interessanti rendimenti esentasse dai titoli in scadenza e rating di credito.

Anche i titoli azionari non hanno dato grandi soddisfazioni.

Persino i titoli del settore energetico, che nel 2022 sono stati i più performanti, hanno perso più dell'8% rispetto al picco raggiunto all'inizio del mese.

Un rallentamento della crescita economica sembra ormai inevitabile, anche se sembra ancora possibile scongiurare una recessione.

Ci stiamo concentrando maggiormente sulle aree del mercato che beneficiano di una crescita scarsa, soprattutto nel settore tecnologico.

Gli investitori che desiderano una posizione ancora più difensiva possono prendere in considerazione le utilities o i beni di prima necessità, ma molti di questi titoli sono già scambiati con un premio di valutazione significativo, vista la loro storia di sovraperformance durante la fase orso dei mercati.



Gli asset reali offrono rendimento, caratteristiche difensive e spesso una copertura contro l'inflazione, che sembrerebbero indicarli come l'investimento ideale per il contesto attuale.

Tuttavia, gli investitori devono scegliere in modo selettivo.

I TIPS, ad esempio, spesso registrano buone performance con aspettative inflazionistiche in crescita, ma gli investitori possono registrare delle perdite in un contesto di inflazione effettivamente elevata, con la Fed che adotta politiche aggressivamente restrittive.

Anche l'oro e gli altri "sostituti del dollaro" sembrano in teoria adatti a compensare l'inflazione e la svalutazione, ma non hanno saputo tenere il passo con l'impennata del dollaro statunitense e i mercati che scontano tassi più elevati.

Il real estate e altri asset reali, come i terreni agricoli e gli asset forestali, offrono molti dei vantaggi a cui gli investitori puntano - rendimento e resistenza all'inflazione - senza la volatilità quotidiana che spesso caratterizza gli asset più liquidi.



Brian Nick, Chief Investment Strategist, Nuveen