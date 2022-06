Azionario, previsioni di metÃ  anno: Ã¨ il momento del pragmatismo

Abbiamo osservato che i settori growth hanno ceduto pesantemente.

Se guardiamo all'anno in corso, ad eccezione del settore energetico, tutti gli altri settori stanno registrando rendimenti negativi.

Mentre negli ultimi due anni abbiamo assistito a un'estensione dei multipli, grazie al "denaro libero o facile", oggi non è più così, e abbiamo assistito a una compressione dei multipli.

Ma la cosa particolare in questo contesto è che il denominatore del rapporto prezzo/utili è rimasto stabile, il che è piuttosto sorprendente.



In termini di settori, lo spostamento verso la sicurezza è stato particolarmente pronunciato nell'arena tecnologica.

Gli investitori sono più selettivi nei loro investimenti.

Mentre negli ultimi due anni qualsiasi società con un interessante modello di business dirompente attirava l'attenzione del mercato, oggi vediamo che l'intero settore tecnologico sta crollando.

Allo stesso tempo però la tecnologia è diventata dominante nella nostra vita quotidiana e svolge un ruolo centrale nella decarbonizzazione.

Il mondo ha voglia di innovazione e le aziende sono sempre più desiderose di abbracciare la tecnologia per preservare il loro vantaggio competitivo.

Per questo motivo non possiamo ignorare la prospettiva a medio e lungo termine.

Riteniamo che sia fondamentale adottare un approccio pragmatico per gestire la situazione attuale.



La grande vendita di titoli tecnologici offre anche opportunità.

In questo settore ci sono aziende con modelli di business variabili e dovremmo guardare a società specifiche con maggiore attenzione.

Molti titoli interessanti sono diventati meno costosi, mostrando multipli migliori rispetto al passato.

È proprio in questi ribassi che dobbiamo cercare le opportunità.

Oggi i titoli growth sono ancora più costosi rispetto a cinque anni fa, mentre i titoli value sono molto più economici.

In un contesto di aumento dei tassi d'interesse, i titoli value possono continuare a registrare una sovraperformance nel breve periodo.

Tuttavia, riteniamo che le società con crescita durevole e una solida gestione finanziaria siano sempre interessanti in qualsiasi circostanza di mercato.

Queste società continueranno a offrire opportunità e sono la strada da seguire.

Johan Van Geeteruyen, CIO Fundamental Equity, DPAM