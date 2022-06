Riciclo imballaggi: Italia leader europeo e a costi inferiori

"Sui temi dell'economia circolare l'Italia spicca nel confronto europeo.

La necessità di accelerare il passaggio verso l'economia circolare, del resto, non è mai stata così chiara e urgente: l'estrazione e la lavorazione delle risorse materiali è responsabile della metà delle emissioni di gas effetto serra e del 90% della perdita di biodiversità".

A rivelarsi più efficienti sono le PRO singole, ossia le uniche nel loro Paese, che operano in un regime non competitivo.

Dallo studio emerge con chiarezza come le PRO multiple in regimi competitivi realizzino tassi di riciclo decisamente inferiori.

Le PRO singole coniugano costi inferiori e risultati migliori.

Nella gestione dei rifiuti di imballaggio, i sistemi no profit di contesti non competitivi ottengono in Europa tassi di riciclo superiori di 8 punti percentuali rispetto a sistemi profit che operano in ambienti competitivi.



"Dalle crisi legate alla pandemia e alla guerra in Ucraina arriva un nuovo impulso a ridurre la dipendenza dell'Europa dall'utilizzo di risorse naturali, combustibili fossili e fornitori esteri", ha concluso Gentiloni.

"Dobbiamo puntare in modo ancor più deciso su transizione energetica e sviluppo dell'economia circolare.

Significa anche ripensare il modo in cui produciamo e consumiamo, e promuovere il riutilizzo di risorse e materiali già in fase di progettazione e produzione, come stiamo facendo con gli imballaggi".