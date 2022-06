ResponsabilitÃ  sociale d'impresa: migliori performance portano a maggiori investimenti

Allo stesso modo, una buona performance di corporate governance (struttura del consiglio di amministrazione, indipendenza del CdA, etica aziendale), attrae alti investimenti istituzionali.

Le dimensioni sociali e di governance della CSR attraggono quindi investitori più attenti alla creazione di valore sostenibile e a lungo termine, investitori nazionali meno propensi a ritirare i finanziamenti e blockholders che tendono a impegnarsi con il management dell'impresa.

Pertanto, migliori livelli di consapevolezza sociale e di corporate governance attirano maggiori finanziamenti da parte degli investitori.



Le preoccupazioni ambientali, tuttavia, sembrano avere un impatto limitato e non hanno fatto aumentare le partecipazioni istituzionali per le aziende del settore turistico-ricettivo.

Il settore turistico-ricettivo necessita di capitali esterni per poter crescere con successo.

Gli investimenti istituzionali da parte di organizzazioni come fondi, pensioni e compagnie assicurative, forniscono risorse vitali per sostenere la crescita di hotel e ristoranti ma le aziende devono sempre più dimostrare consapevolezza sociale agli stakeholder per attirare questi investimenti.

Secondo Bilinski, queste scoperte dimostrano l'importanza e i benefici della CSR sulla performance finanziaria delle imprese nelle sue diverse dimensioni: "molti studi si concentrano sulla CSR come un unico insieme di attività, senza considerare come le sue singole dimensioni suscitino reazioni diverse da parte degli stakeholder.



Piuttosto che cercare di essere bravi in tutto per migliorare la propria immagine, le aziende che cercano finanziamenti dovrebbero trovare ciò che interessa di più ai loro investitori e concentrarsi su questo.

La nostra ricerca mostra una forte reazione alla performance sia per quanto riguarda la consapevolezza sociale - attraverso il mantenimento di buone relazioni con il personale, un forte impegno da parte dei dipendenti e uno spirito comunitario - sia per quanto riguarda la governance aziendale, attraverso strutture definite del CdA e un forte senso dell'etica aziendale.

Le preoccupazioni ambientali, invece, non sembrano avere un peso significativo nell'attirare gli investimenti istituzionali nel settore turistico, almeno in questi ultimi anni.

Tuttavia, ciò non significa che le considerazioni sull'ambiente non siano importanti o non abbiano un peso sugli investimenti in altri settori.



Piuttosto, è probabile che le aziende abbiano già portato a termine gli obiettivi ambientali che interessavano gli investitori, per cui questa dimensione non svolge più un ruolo attivo nell'intercettare nuovi capitali".