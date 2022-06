HR: il futuro Ã¨ negli artificial recruiter

In questo caso specifico saranno protagonisti i nostri assistenti virtuali di ultima generazione che, grazie proprio all'utilizzo dell'IA, saranno in grado di effettuare dei veri e propri colloqui preliminari, monitorando ed interpretando al meglio le risposte, il ?tone of voice' e le espressioni facciali dei candidati".

Stando a quanto affermato da Di Iorio, il futuro delle risorse umane sembra sempre più incentrato sull'applicazione dell'intelligenza artificiale.

Sulla stessa lunghezza d'onda si conferma il magazine HR Forecast, che concentra la propria attenzione sui principali trend tecnologici che andranno a caratterizzare il settore delle risorse umane nel corso dell'anno corrente.

Tra questi c'è ovviamente l'artificial intelligence che, secondo il 66% dei leader aziendali e degli analisti mondiali, guiderà la maggior parte dei processi innovativi in quasi tutti i settori tra cui, appunto l'HR.



A questo proposito, l'IA aiuta e aiuterà i responsabili delle risorse umane a ridurre i loro carichi di lavoro, migliorando così la produttività giornaliera.

Per concludere, ecco altri due spunti HR oriented: il primo proviene dal website The Tech Trend che realizza uno studio contenente anche un elenco di software d'intelligenza artificiale applicabili all'ambito gestione risorse umane.

Il secondo appartiene a Hustle Chronicle e si focalizza sui benefici dell'IA in ottica HR: grazie a questa tecnologia, infatti, è possibile comprendere le opinioni dei professionisti ed evitare la fuga di talenti oltre che analizzare eventuali nuovi candidati, diventando così un vero e proprio "motore di analisi dei talenti".