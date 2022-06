PerchÃ¨ la formazione Ã¨ strategica per le organizzazioni

Dopo aver fatto forzatamente ricorso al digitale, le aziende ne confermano il valore, pur sentendo il bisogno di coinvolgere le persone anche in presenza, ancor meglio se con percorsi in hybrid learning".

Gli intervistati si dichiarano piuttosto soddisfatti della formazione digitale utilizzata dal 2021 rispetto agli obiettivi perseguiti con una preferenza importante nella scelta di soluzioni sincrone, webinar (88%) e virtual classroom (78%), in grado di garantire scambi e interazioni.

Il face-to-face rimane la modalità più utilizzata (81%) e apprezzata con la più alta soddisfazione per le aziende (55%).

Quasi 3 rispondenti su 4 hanno usufruito di video e moduli eLearning; il 60% non ha mai utilizzato, invece, podcast o sessioni di micro-learning.

La soft skill si confermano un bagaglio di competenze essenziali e trasversali per top management e collaboratori (4,19 punti in media in una scala da 1 a 5 di importanza); rinnovato interesse per le hard skill (4,17), messe in stand-by dalla crisi sanitaria e probabilmente non più aggiornate per i cambiamenti sopraggiunti.



Le e-skill - competenze tecnico-scientifiche e digitali - raggiungono un punteggio di 3,93 su 5, seguite dalle Green skill - competenze in eco-sostenibilità - a 3,42, seppur con crescente interesse.

New management skill (57%), Personal development (54%) e Diffusione della leadership (47%) sono i contenuti ritenuti più urgenti, seguiti da Sostenibilità e inclusione al 36%.

Un terzo delle aziende continuerà ad investire in Remote working e collaboration a sostegno delle politiche di agile working sempre più diffuse.

Passando agli aspetti gestionali della formazione in azienda, il 30% dei rispondenti afferma di non riuscire a gestire le proprie priorità e anche chi ci riesce ammette di non farlo sempre in maniera ottimale, probabilmente a causa di sovraccarico di attività e/o sottodimensionamento.

Potendosi concentrare sulle attività ad alto valore aggiunto, gli addetti HR hanno indicato il Reperimento di fondi per la formazione, l'Approfondimento di nuovi contenuti e modalità formative e la Pianificazione della formazione, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.