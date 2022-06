Mi costringi a tornare in ufficio fulltime? E io me ne vado

Marisa Campagnoli (ADP): i lavoratori italiani sono alla ricerca di un miglioramento del proprio equilibrio tra lavoro e vita privata. E c'è chi accetterebbe una riduzione di stipendio pur di lavorare da remoto

I lavoratori desiderano maggiore flessibilità nella loro vita lavorativa: smartworking e organizzazione personalizzata delle ore e del luogo di lavoro.

Sono solo alcune delle tendenze che emergono da "People at Work 2022: A Global Workforce View" l'annuale survey redatta dall'ADP Research Institute.

L'indagine si è svolta su circa 33.000 lavoratori in 17 Paesi, di cui circa 2000 in Italia.

Sebbene la retribuzione sia ancora per i lavoratori italiani il fattore più importante in un lavoro (62%), la ricerca ha anche rilevato come circa un terzo di loro sia disposto ad accettare una riduzione della paga per ottenere maggiore flessibilità o controllo sulla propria vita lavorativa.