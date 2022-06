Come la logistica puÃ² affrontare la crisi energetica

Per questo motivo, un vantaggio competitivo per le aziende è quello di utilizzare impianti di efficientamento energetico, che consentono di tagliare i consumi e dunque i costi.

Dal punto di vista ambientale poi, questo permette di aumentare le procedure a favore di sostenibilità ambientale, che fa crescere la reputazione aziendale.

Inoltre, in ottica green è importante anche promuovere politiche di riuso e riciclo, aumentando l'efficienza dei processi.

I vantaggi che un'impresa del comparto logistico può trarre sono numerosi e significativi: riduzione dei costi energetici tramite auto-produzione di elettricità, abbandono di fonti non rinnovabili come il gasolio, utilizzo di mezzi elettrici che consentono di entrare anche in zone a traffico limitato o pedonali nei centri urbani, aumento della competitività sul lungo periodo.

Le misure più comuni di efficientamento energetico

Per le aziende del settore logistico, le misure più efficaci di efficientamento energetico riguardano caldaie, pompe di calore, illuminazione, refrigerazione e, solo dopo, stoccaggio e trasporto.



Per affrontare le sfide dell'aumento dei costi energetici, le energie rinnovabili che, tra le altre, possono ovviare alle tradizionali sono:

- Fotovoltaico: un tipo di energia rinnovabile in forte crescita negli ultimi anni, rappresentando oltre la metà dei 302 GW di capacità rinnovabile installata a livello internazionale nel 2021 (Global Market Outlook For Solar Power 2022-2026).

Questo tipo di tecnologia è capace di condurre un'impresa all'autonomia energetica, oltre a garantire costi stabili durante tutta la durata di vita dell'impianto in questione.

Il fotovoltaico è scelto sia per l'abbattimento dei costi che ormai non ha quasi più bisogno di incentivi statali, sia per la convenienza dal punto di vista economico, vista la sua grande sostenibilità che consente agli imprenditori un ritorno sull'investimento.



- Illuminazione a LED per poli logistici e magazzini: il consumo di energia elettrica per l'illuminazione rappresenta circa il 20% dei consumi totali per un'attività.

Per ovviare a questo problema, una delle soluzioni è l'utilizzo di sistemi di illuminazione a LED, che assicurano un risparmio energetico stimato tra il 50 e il 70%, assolvendo comunque al proprio compito dal punto di vista dell'illuminazione.

- Mezzi bilici migliori della vezione aerea: parlando di emissioni di CO2, è inoltre cruciale la scelta tra le modalità di trasporto utilizzate per le consegne: secondo GS1 Italy, i mezzi pesanti (bilici) risultano migliori in termini di impatto ambientale rispetto alla vezione aerea che, nel corto raggio, può arrivare ad impattare fino a 15 volte in più.

Se vengono utilizzati treni a trazione elettrica si riducono le emissioni di CO2 del 70% rispetto al trasporto stradale.



É dunque fondamentale ripensare il settore logistico in un'ottica di riduzione dell'impatto ambientale del commercio sia online che tradizionale: la creazione di hub nazionali permette di ridurre i chilometri percorsi e il numero di mezzi utilizzati, riducendo le emissioni di co2 fino a 450 ton.

"L'utilizzo di nuove tecnologie derivate da fonti rinnovabili ha un impatto anche sulla competitività non solo delle aziende ma dell'intera economia di un Paese, in quanto influenza anche i processi di innovazione e sviluppo.

Per questo, è importante ripensare l'intera filiera del comparto logistico.

Avere orizzonti definiti ma migliorarsi costantemente: questo dovrebbe essere il mantra di tutte le imprese e sicuramente quello ambientale è un punto cruciale da cui partire", ha dichiarato Noelia Lázaro, Direttrice Marketing di Packlink.