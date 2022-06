Obbligazioni: presto potrebbero tornare ad essere interessanti in ottica di diversificazione

Al contrario, appena l'inflazione dà segnali di stabilizzazione, le caratteristiche intrinseche delle obbligazioni le rendono nuovamente interessanti agli occhi degli investitori. Le azioni possono infatti subire il rovescio della medaglia di un rallentamento dell'inflazione, ossia una contrazione della crescita dei ricavi, quindi dei profitti, mentre le obbligazioni a tasso fisso mantengono per loro stessa natura "l'obbligo" di offrire il rendimento promesso all'emissione, ovviamente elevato se anche il livello di inflazione dovesse esserlo.



Le obbligazioni possono inoltre recuperare un potenziale di decorrelazione in caso di crisi economica, in virtù del riflesso di protezione che scatterebbe verso i beni rifugio nonché dell'azione delle Banche centrali che, in genere, in un simile contesto riducono i tassi.

Se le obbligazioni sono destinate a ritornare interessanti quando l'inflazione rallenterà, sarà tuttavia necessario rivedere tutti i riflessi di diversificazione associati a tanti anni di tassi bassi.

Nell'ultimo decennio le politiche monetarie iper-accomodanti avevano spinto gli investitori a privilegiare il credito rischioso o le azioni rispetto alle obbligazioni governative.

Erano gli anni del TINA, "There Is No Alternative" (nessuna alternativa alle azioni).

L'attuale spinta inflazionistica lascia invece intravedere a termine un'alternativa in base alla quale sarebbe nuovamente interessante detenere obbligazioni a lungo termine per sfruttarne il ruolo di protezione.



Al limite, se i tassi dovessero salire ulteriormente e l'inflazione dovesse scendere, si verificherebbe la situazione opposta: i tassi privi di rischio con una volatilità strutturalmente inferiore alle azioni tornerebbero all'antico splendore.

Si affaccia quindi la prospettiva di un graduale recupero dell'attrattività delle obbligazioni.

Oggi, il premio per il rischio prospettico delle azioni (il surplus di rendimento atteso rispetto al debito governativo) è ancora soddisfacente rispetto al rendimento privo di rischio: negli Stati Uniti è del 4%, un livello vicino alla media trentennale, mentre è del 5,7% in Europa, ancora abbastanza elevato rispetto alla media (4,7%), per quanto si sia nettamente ridotto con il recente aumento dei tassi.

Se questi ultimi dovessero salire ancora, come c'è da temere, il premio per il rischio diminuirebbe ulteriormente.

Dopo essere stati trascurati per anni, gli asset obbligazionari ritornerebbero a essere interessanti consentendo di diversificare i portafogli.



Olivier De Berranger, Chief Investment Officer di La Financiere de l'Echiquier