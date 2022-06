Come performano le commodity agricole al tempo della guerra in Ucraina?

L'Indian Sugar Mills Association (ISMA) prevede che la domanda crescerà del 3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il record di 27,2 milioni di tonnellate nel periodo a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Tuttavia, ci aspettiamo che i prezzi dello zucchero subiscano una pressione nei prossimi mesi.

Da un lato, è previsto un aumento della produzione globale di 1,7 milioni di tonnellate arrivando a quota 182,9 milioni e, sempre secondo l'USDA, Brasile, Cina e Russia dovrebbero compensare i cali produttivi in India e Ucraina.



Inoltre, è verosimile che il calo dei prezzi del petrolio renderanno probabilmente meno attraente la produzione di etanolo.

Con l'avanzare della stagione della frangitura in Brasile è probabile che si assista ad aumento della produzione di zucchero mentre gli zuccherifici ridurranno l'uso di canna da zucchero per la produzione di etanolo.

I prezzi del cotone sono vicini ai massimi da undici anni.

L'USDA prevede che la produzione mondiale di cotone crescerà del 2% nella prossima annata agraria, grazie a un raccolto più abbondante in India.

Mentre il consumo globale di cotone dovrebbe scendere solo dell'1% rispetto all'anno scorso a causa della minore domanda di India e Cina, la domanda globale sarà comunque superiore alla produzione.

Di conseguenza, si prevede che il mercato globale vivrà per il terzo anno consecutivo un deficit di offerta, per un ammontare di 200.000 tonnellate.



I prezzi dell'olio di soia sono scesi del 4,6% il mese scorso in seguito alla notizia della revoca dell'Indonesia del divieto di esportazione dell'olio di palma il 23 maggio, ribaltando il divieto originario del 28 aprile che in molti avevano previsto sarebbe restato per poco tempo in vigore.

Se da un lato questa decisione allenta un po' la situazione dell'offerta sul mercato degli oli vegetali, dall'altro non riesce a colmare il vuoto dovuto al calo delle esportazioni di olio di girasole da Russia e Ucraina.

Per questo motivo ci aspettiamo che la domanda di olio di soia rimanga elevata.

