Trasformazione digitale tra le PMI: facciamo il punto della situazione

a) l'ingente quota di imprese che utilizzano la fatturazione elettronica, per la quale l'Italia è prima in Europa;

b) il livello di adozione dei servizi in Cloud di medio-alta sofisticazione, attestato in Italia al 38% contro la media UE del 26%;

c) la quota di piccole-medie imprese che possiedono un livello di intensità digitale almeno di base, che si attesta al 69% contro la media UE del 60%.

Timidi segnali che testimoniano come la digitalizzazione tra le PMI in Italia abbia subito un importante slancio nel corso dell'ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto tecnologico.

A riprova di ciò, Aruba Business - divisione del Gruppo Aruba - ha sviluppato un'indagine sulla digitalizzazione in Italia in ambito PMI che ha coinvolto le testimonianze di 349 Partner.

Dall'indagine emerge come 9 partner su 10 siano stati testimoni nell'ultimo anno di un'accelerazione in tema di digitalizzazione, percepita dagli stessi come un'opportunità e non come un obbligo o un dovere.



Come si spiega, dunque, il risultato italiano dell'ultimo report DESI? Con molta probabilità, la risposta va ricercata nel concetto stesso di digital transformation, intesa come un insieme di cambiamenti prevalentemente - ma non solo - tecnologici, in quanto anche culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali. Spesso, infatti, si ritiene erroneamente che la trasformazione digitale abbia a che fare esclusivamente con la tecnologia, ma così non è.