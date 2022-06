La manifattura italiana torna a incontrarsi per la ventesima edizione di MECSPE

"Anche nel 2022 siamo testimoni di una grande voglia di partecipazione da parte delle imprese manifatturiere.

MECSPE si conferma essere un format molto apprezzato dalle aziende grazie a un programma ancor più rinnovato e capace di fare fronte alle loro esigenze", afferma Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE (nella foto).

"Con questa nuova edizione innoviamo ancora l'esperienza in fiera dei visitatori con l'iniziativa di punta, la MECSPE Live Academy, dedicata alla formazione professionale e con un nuovo spazio, la Piazza della Finanza Agevolata, realizzato in collaborazione con Innova Finance, per supportare le imprese nel loro percorso di crescita in chiave 4.0.



E le novità non finiscono qui, quest'anno MECSPE sarà teatro di incontri internazionali per le realtà del territorio".

Quest'anno, infatti, nel contesto di MECSPE, Unioncamere Emilia-Romagna promuove incontri individuali tra aziende emiliano-romagnole e gli operatori della manifattura provenienti da Paesi importanti per l'export italiano, come Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia.

Non solo esposizione quindi, ma anche tanti momenti di incontro e approfondimento per tutta la filiera della manifattura, soprattutto grazie alle iniziative speciali e ai convegni tenuti da relatori di alto profilo, che sapranno guidare il pubblico nella scoperta di soluzioni innovative per la crescita delle imprese.

Con questo animo il 9 giugno, MECSPE inaugura un nuovo "cuore" mostra, la MECSPE Live Academy, che si svilupperà su un'area di 2.000 mq, grazie al supporto di aziende e di ben sei degli otto Competence Center nazionali istituiti dal Mise per aiutare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale: Artes 4.0, Bi-Rex, Cim 4.0, Made, Smact e Start4.0.



Esplorando la MECSPE Live Academy, imprenditori e visitatori di tutte le età, inclusi gli studenti tra i 18 e i 24 anni, potranno conoscere da vicino queste realtà e immergersi in brevi percorsi formativi al fine di vedere dall'interno il potenziale di ogni tecnologia sul sistema produttivo della fabbrica digitale, in un viaggio alla scoperta delle competenze fondamentali per lo sviluppo dell'industria.

Secondo l'ultimo Osservatorio MECSPE, infatti, sette PMI su dieci hanno già assunto, formato o prevedono di integrare nuove figure con competenze adeguate a realizzare la trasformazione 4.0, ma solo il 51% di esse individua il bagaglio di competenze del personale come essenziale per crescere.

L'area dimostrativa sarà gestita direttamente dai Competence Center che avranno modo di far toccare con mano alcuni dei progetti più innovativi sviluppati insieme alle imprese.



Inoltre, la MECSPE Live Academy non si esaurirà in fiera ma proseguirà, nei mesi successivi alla manifestazione, con dei corsi online sulle stesse tematiche in collaborazione con Accademia Tecniche Nuove.

Tuttavia, lo sviluppo del settore manifatturiero passa non solo dall'aggiornamento delle competenze interne, ma anche dalla capacità delle aziende di posizionarsi sul mercato in modo efficace.

Non a caso ben otto aziende su dieci hanno dichiarato di voler avviare un percorso di crescita nei prossimi anni, in alcuni casi per aumentare le proprie dimensioni, in altri per aumentare la produzione o avviare un processo di internazionalizzazione.

Al fine di fornire puntuale supporto alle imprese che intendono procacciarsi finanziamenti adeguati, MECSPE realizza la Piazza della Finanza Agevolata by Innova Finance, novità assoluta del 2022, uno spazio dove gli imprenditori potranno incontrare consulenti specializzati e scoprire quali sono le soluzioni finanziarie più adeguate alle loro esigenze.



MECSPE è da venti edizioni sinonimo di innovazione tecnologica in ambito industriale, ed è chiaro ormai che senza digitalizzazione non si può parlare di crescita.

Sono tante le imprese che stanno digitalizzando i propri processi, investendo in particolare in sicurezza informatica, robotica collaborativa e Internet of Things (IoT).

A riguardo MECSPE ha in programma il Simulation Summit, la prima conferenza italiana indipendente sulla Simulazione CAE in ambito industriale, e per il settimo anno consecutivo si terrà il "Solution Award", ovvero il Premio Innovazione Robotica per valorizzare la migliore applicazione robotica industriale o di servizio realizzata da aziende italiane.

Punta, invece, sulla sinergia e la stretta collaborazione tra il costruttore di robot Yaskawa e gli integratori di sistemi l'Area System Integrator by Yaskawa.

Per la prima volta nel 2022, Smart Products e Smart Manufacturing saranno al centro dell'area MESAP, il cluster dedicato all'innovazione realizzato da Regione Piemonte.



Grande attenzione anche alle migliori soluzioni ecosostenibili in azienda, con il Percorso ECOfriendly - "Io faccio di più", un viaggio tra gli espositori di MECSPE che nelle loro strategie aziendali adottano una politica green ed ecofriendly, distinguendosi per una particolare attenzione all'ambiente.

E ancora, con l'Area Progettazione e Design by Materioteca, verrà approfondito il tema dell'alleggerimento, declinato come uno dei fattori fondanti della sostenibilità.

Il tema "impresa e formazione" sarà affrontato nella Piazza TMP dall'omonima Associazione italiana Tecnici delle Materie Plastiche e dai numerosi soci presenti.

Nell'area dimostrativa della piazza si potrà assistere allo stampaggio di una tazza MUG in Coffeefrom, materiale termoplastico a base di materie prime rinnovabili.

L'area Job Opportunities di MECSPE è il luogo di incontro dedicato alle opportunità professionali nell'industria manifatturiera e rappresenta un'opportunità concreta di matchmaking tra domanda e offerta di lavoro.



Consta di due diverse anime: il Forum Agenti, dedicato alla ricerca e agli incontri con agenti di commercio e Young & Career, il punto di incontro tra le aziende espositrici, impegnate nella ricerca e selezione di personale specializzato, e giovani (18 - 25 anni) diplomati/laureati provenienti da scuole professionali, istituti tecnici, istituti tecnici superiori, università, master post-universitari.

Anche nel 2022 MECSPE dedica ampio spazio alla Startup Factory, l'area destinata a favorire il dialogo tra startup e piccole, medie e grandi imprese.

Inoltre, in contemporanea a MECSPE si svolgerà METEF, l'expo internazionale per l'industria dell'alluminio, della fonderia e pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, con una serie di iniziative incentrate sull'importanza dell'economia circolare nei processi industriali.

A MECSPE 2022 saranno presenti anche numerose associazioni di categoria, alcune con spazi dedicati, come il Villaggio Confartigianato, e come quello gestito da Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a MECSPE da oltre 15 edizioni.



Infine, non mancheranno associazioni che da anni supportano MECSPE come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), CNA Produzione e Collettiva Apindustria Brescia.