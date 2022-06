Digitalizzazione delle Risorse Umane: ecco perchÃ© Ã¨ importante

- fornire alle risorse una serie di piattaforme avanzate che agevolano la collaborazione;

- permettere la nascita di "team 4-D", cioè diversificati, dispersi, digitali e dinamici;

- rendere più smart i flussi lavorativi e i modelli organizzativi in generale;

- avvalersi con forza e frequenza di business intelligence e di analisi dei dati, per migliorare il posizionamento sui mercati di riferimento e reagire prontamente a qualsiasi trasformazione indotta o subita.

La guida "Digitalizzazione nella gestione delle Risorse Umane" di TeamSystem

Affinché la gestione del capitale umano sia protagonista di questa forte virata verso la digitalizzazione, la funzione HR deve acquisire il ruolo di process owner e di fautore del cambiamento.



TeamSystem, attiva nel mondo della trasformazione digitale delle aziende con strumenti e servizi studiato ad hoc per ogni tipologia di business, ha reso disponibile in maniera gratuita la guida "Digitalizzazione nella gestione delle Risorse Umane".

Redatta da Alessandra Venieri, la guida è un prezioso strumento in grado di fornire le risposte a tutte le sfide che la digitalizzazione ci sta lanciando e mantenere quel vantaggio competitivo in mondo in continua evoluzione.

Scarica gratuitamente la guida "La digitalizzazione nella gestione delle Risorse Umane" e fai fruttare a pieno i vantaggi della digitalizzazione delle funzioni HR!