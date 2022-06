Tra paure di stagflazione e segnali di miglioramento

La Fed ha guidato il mercato verso due rialzi di 50bp a giugno e luglio, e la BCE ha in pratica preannunciato un rialzo di 25bp a luglio.

Va ricordato che l'inflazione di per sé non è un problema per il mercato.

Detto questo, un'inflazione così elevata obbliga le banche centrali ad alzare i tassi senza particolare riguardo per quello che succede alla crescita.

Per questo motivo i tassi salgono anche quando (come ora) le economie non hanno la forza per gestire tassi più alti.



È questa la ragione chiave per cui i rischi di stagflazione preoccupano i mercati, e la causa principale delle perdite sui mercati di rischio viste quest'anno.

Che cosa può interrompere questa apparente spirale negativa? Ci sono tre fattori, che chiaramente possono rafforzarsi a vicenda.

Primo, un rallentamento del momentum dell'inflazione.

Ci riferiamo qui non tanto alle dinamiche anno-su-anno, che inevitabilmente godranno di effetti statistici favorevoli (base effects) nei mesi a venire che faranno rallentare l'inflazione.

Piuttosto, sarà importante vedere se l'inflazione rallenta su base congiunturale, quindi mensile.

Secondo, dei segnali chiari che i rialzi sui tassi stanno già avendo degli effetti sull'economia, e quindi le banche centrali iniziano a usare un tono meno hawkish.

Questo vorrebbe dire che gran parte dell'adeguamento dei tassi è già avvenuto.



Terzo, un miglioramento delle prospettive di crescita globali, in particolare nelle aree (Cina, Europa) dove i rischi sembrano maggiori.

Ci sono dei (timidi) segnali che lasciano ben sperare.

Vediamo quali.

Sull'inflazione, i dati di aprile continuano - come visto - ad avere delle dinamiche francamente preoccupanti.

È anche vero però che le aspettative di inflazione futura si sono stabilizzate e che le dinamiche dei salari non destano per ora grande preoccupazione.

Sui tassi, è palese che il ritorno dei tassi sui mutui a 30 anni in US al loro livello più alto dal 2011 (oltre il 5%) stia avendo un forte effetto sul mercato immobiliare.

Ad aprile, la vendita delle case in USA era scesa di oltre il 40% dal picco del 2020.

Non deve sorprendere quindi che il tono della Fed stia iniziando a cambiare marginalmente.



Ad esempio, Bostic (presidente Atlanta Fed) ha lasciato intendere che la Fed potrebbe considerare una pausa nel suo ciclo di rialzi a settembre.

Infine, in Cina assistiamo a decisioni del governo di fare un uso più aggressivo della leva fiscale e - soprattutto - a una graduale uscita dai recenti lockdown, che hanno paralizzato l'attività economica.

Non è ancora chiaro come la Cina reagirebbe a nuove ondate di Covid.

Tuttavia, se riuscisse a evitare nuovi lockdown, questo normalizzerebbe anche le supply chains globali e toglierebbe spinta all'inflazione.

In conclusione, ci sono ragioni per essere cautamente più ottimisti.

Abbiamo assistito a una correzione importante del mercato e a una salita notevole dei tassi d'interesse a lungo termine, che li ha portati a livelli decisamente più consoni.

Da qui in avanti, è lecito quindi attendersi un miglioramento dei ritorni di mercato nei comparti dove questo rialzo dei tassi - accompagnato da un allargamento dello spread - ha fatto più danni.



Tra questi va incluso ad esempio il debito dei mercati emergenti in hard currency.

Pasquale Diana, Head of Macro Research di AcomeA SGR