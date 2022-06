Azionario: Ã¨ questo il momento giusto per rientrare sul mercato?

Ricomprare tutto allora? Non proprio.

A questo punto dovrebbe essere chiaro a tutti che in Europa ci sono molti meno temi dii investimento che negli Stati Uniti e il fatto che energetici e finanziari stiano facendo la parte del leone nel Vecchio Continente non significa che rappresentino delle storie di investimento di lungo periodo (solitamente vengono inserite in portafoglio per la remunerazione data dai dividendi).

Personalmente poi, non sono nemmeno tanto convinto della bontà della rotazione da Growth a Value perché credo che - dopo il repricing - saranno i titoli legati ai megatrend a performare meglio.

Potrebbe quindi essere questo un buon momento per rientrare su Microsoft, Apple, Alphabet, Netflix, NVidia.

Traslandolo a latitudine diverse, lo stesso discorso vale anche per i titoli tech cinesi che hanno perso di più come Alibaba, Tencent.

La Borsa negli ultimi anni non ha seguito nè la micro nè la macroeconomia: a causa della disruption demografica e tecnologica, intervengono delle variabili che portano il mercato da un eccesso all'altro.



Chi la spunta? Chi fa "Buy e Hold" o chi è avido quando tutti gli altri hanno paura e ha paura quando li altri sono avidi.

In Europa siamo positivi sui conglomerati del lusso (Kering, LVMH, Pernod Ricard, Campari).

Infine, last but not least, occorre tenere presente che a novembre negli Usa ci sono le elezioni di Mid-Term e che, se vuole vincere, il Presidente Biden deve presentarsi agli americani con mercati in ripresa e inflazione in discesa.

E come scende l'inflazione? Facendo scendere i mercati.

I consumi statunitensi rallentano infatti quando la Borsa scende.

Si spiegano così le parole più dure di Biden ascoltate in questi giorni e le "minacce" verbali verso Russia e Cina che, in accordo con le intenzioni rialziste della Fed, stanno rafforzando il dollaro ed "esportando" inflazione mentre per gli americani diventa più conveniente acquistare i beni prezzati nella loro valuta come le materie prime, per esempio (in linea di massima qualunque bene prezzato in dollari se dollaro si rafforza tende a deprezzarsi).



Se tutta questa negatività tende a polarizzarsi sui mercati, la domanda americana scenderà e con essa l'inflazione, creando così le condizioni affinchè la Fed possa correggere il tiro e dare di nuovo fiato alle trombe.

Con un probabile rally pre-elettorale ad ottobre.

Questo copione, tuttavia, non è ancora andato in scena e non è detto che sarà il film che vedremo in autunno se dovesse, ad esempio, fare la sua comparsa l'ennesimo Cigno Nero in grado di far crollare gli indici sotto i supporti di cui abbiamo detto all'inizio.

Il quadro è debole, l'armamentario delle banche centrali esaurito e si stanno caricando nuove munizioni? Da osservare che le correlazioni azioni/bond negli ultimi giorni si sono invertite (azioni giù, Treasury su con rendimento del decennale sceso da 3 a 2,7%).

Carlo De Luca, Responsabile Asset Management di Gamma Capital Markets