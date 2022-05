Sixth Street JV investe 360 milioni di euro nella partnership ventennale con il Real Madrid

I lavori allo stadio, che hanno costretto il Real Madrid a giocare le partite casalinghe nel più piccolo Estadio Alfredo Di Stéfano, sede della sua squadra di riserva e dei team femminili, sarebbero costati tra gli 800 ei 900 milioni di euro.

Legends ha previsto che lo stadio rinnovato potrebbe portare tra i 400 ei 450 milioni di euro all'anno.

Si spera che gli incassi generati dal rinnovato Bernabéu e l'accordo con Sixth Street consentiranno al Real Madrid di rimanere finanziariamente competitivo con giocatori del calibro di Manchester City e Paris Saint-Germain.



Secondo il Financial Times, verrà costituita una nuova società per gestire lo stadio e il ricavato della nuova attività sarà diviso per il 70% per il Real Madrid e il resto per la Sixth Street.

Il New York Times riporta che la joint venture contemplerà tutte le entrate dello stadio del Real, ad eccezione della vendita degli abbonamenti.

"La trasformazione dello stadio Santiago Bernabéu sarà un punto di svolta nella storia del Real Madrid", ha dichiarato il presidente del Real Madrid Florentino Perez.

"Questa alleanza con Sixth Street e Legends, leader mondiali nelle rispettive discipline, sarà fondamentale per fornire esperienze uniche in uno stadio in cui possono essere ospitati più eventi durante tutto l'anno.

Questo accordo rafforza l'obiettivo del Club di continuare ad aumentare in modo significativo i ricavi dello stadio sia da eventi sportivi che di altro tipo".



Legends sta già lavorando con il Real Madrid per lanciare un nuovo megastore per club al Bernabéu nell'ambito di un programma di vendita al dettaglio ad ampio raggio.

Legends ha anche fornito al club una guida strategica durante la riqualificazione dello stadio.

"Il Santiago Bernabéu è un terreno consacrato nel mondo del calcio e siamo onorati di unirci a questa partnership per investire nella visione strategica innovativa e a lungo termine che ha guidato il successo costante del Club nella sua storia leggendaria", ha affermato Alan Waxman, co-fondatore e CEO di Sixth Street.

"Il capitale flessibile e orientato alle soluzioni, e le capacità complete fornite dal nostro team di Sixth Street, combinate con la profonda esperienza che Legends offre nelle operazioni di sedi e marchi sportivi, supporteranno il Real Madrid nella sua missione di competere e rimanere un leader negli sport globali per molti anni a venire".